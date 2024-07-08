TEMA kömür madeni projesini yargıya taşıdı

TEMA Vakfı, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde başlatılmak istenen kömür madeni projesi için Ankara Valiliği’nin verdiği ‘ÇED gerekli değildir’ kararına dava açtı.

TEMA Vakfı Ankara Temsilcisi Nevzat Özer, yaptığı yazılı açıklamada, Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Kırıklı Mahallesi’nde başlatılmak istenen, tarım topraklarını, suyu, geleneksel köy yaşamını geri gelmemek üzere yok edecek kömür madeni projesiyle ilgili Ankara Valiliği’nin verdiği "ÇED Gerekli Değildir" kararına karşı dava açtıklarını bildirdi.

Kırıklı Mahallesi'ndeki buluntuların ve Galatlardan kalan kalıntıların, en 3 bin yıldır bu topraklarda tarım yapıldığını gösterdiğini ifade eden Özer, "Buğday, arpa, nohut yetiştiriliyor. Proje alanı 13 bin dekarlık köy arazisinin 11 bin dekarını kapsıyor. Tarım ve hayvancılık tamamen bitecek. Sular kuruyacak. Yer altı ve yerüstü su kaynakları kaybedilecek, maden köyü susuzlaştıracak, su kalitesini ağır metallerle bozarak kullanılmaz hale getirecek" ifadelerini kullandı.

Özer, şöyle konuştu: "Bütün topraklar kaybediliyor, sular kirleniyor ve kaybediliyor, toz toprak, emisyon bırakın köyü her tarafı tehdit ediyor, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 'ÇED gerekli değildir' kararı veriyor. Kolaylıkla verilen bu izinler; geleneksel köy kültürüne olduğu kadar, bilim, vicdan ve hukukun duvarına da çarpacaktır."