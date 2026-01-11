TEMAD'dan 1975 mağdurlarına iade-i itibar talebi

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) üyeleri, 1975 astsubay hak arama mücadelesinin 51. yılında, yarım asrı aşan özlük hakları mağduriyetlerinin giderilmesini ve 1975 mağdurlarına iadeiitibar yapılmasını talep etti.

Ulus Atatürk Anıtı önünde basın açıklaması yapan TEMAD üyeleri, emekli astsubayların ekonomik koşullarına değindi.

Açıklamada, emekli maaşlarının 25 bin ile 35 bin TL arasında olduğu, bu rakamların önemli bir bölümünün açlık sınırının altında kaldığı belirtildi.

Yoksulluk sınırının 98 bin TL'yi aştığına dikkat çekilerek, bu durumun sosyal adalet ve insan onuruyla bağdaşmadığı ifade edildi.

Açıklamada, rütbeler arasındaki emekli maaşı farklarının derin bir eşitsizlik yarattığı vurgulanarak, bu durumun "bilinçli bir haksızlık" olduğu kaydedildi.

TEMAD, yapısal adaletsizliklerin giderilmesi için tazminat düzenlemesi yapılmasını, ek göstergelerin en az 4 bin 800'e çıkarılmasını, seyyanen zammın emekli astsubaylara da yansıtılmasını, sigorta başlangıcı mağduriyetlerinin giderilmesini ve 1975 mağdurlarına iade-i itibar sağlanmasını talep etti.