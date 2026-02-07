TEMAD: Mücadeleye devam edeceğiz

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD), ülke genelindeki 100 şubesi ve yaklaşık 35 bin üyesiyle yürüttüğü hak arama mücadelesine devam ettiğini duyurdu. TEMAD tarafından yapılan basın açıklamasında, emekli astsubayların yıllardır çözüme kavuşmayan tazminat, özlük ve eğitim haklarına dikkat çekildi.

Açıklamada, bugüne kadar askeri ve idari tüm muhataplara sorunların iletildiği, siyasi partiler ve liderlerin büyük bölümünden destek alındığı belirtilerek, çözümün artık Cumhurbaşkanlığı makamında olduğu ifade edildi. Bu doğrultuda her türlü diplomatik girişimin sürdüğü kaydedildi.

BÜYÜK BULUŞMA 28 MART’TA ANKARA’DA

TEMAD, 2026 yılının ilk büyük kitlesel buluşmasının 28 Mart 2026 Cumartesi günü saat 13.00’te Ankara Tandoğan Meydanı’nda gerçekleştirileceğini duyurdu. Açıklamada, “Ben astsubayım” diyen tüm meslektaşlar ve aileleri bu buluşmaya davet edildi.

Açıklamanın sonunda, yıllarca zorlu coğrafyalarda görev yapan emekli astsubayların insanca yaşam hakkı talep ettiği belirtilerek, verilen sözlerin artık yerine getirilmesi çağrısı yapıldı. TEMAD, emekli astsubayların daha fazla oyalanmaya tahammülünün kalmadığını belirterek, hakların bir an önce teslim edilmesini istedi.