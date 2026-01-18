Temas kurulmayan Amazon kabilesinin hiç görülmemiş görüntüleri yayınlandı

Güney Amerika’da yaşayan ve dış dünyayla teması bulunmayan nadir yerli topluluklardan birine ait video görüntüleri Lex Clips isimli YouTube kanalında yayınlandı.

Amazon ormanlarında yaklaşık 20 yıl yaşamış olan yazar ve doğa korumacı Paul Rosolie, görüntüleri değerlendirmeden önce yaşadığı deneyimi “Bu görüntüleri göstermeden anlatmam mümkün değildi. Bu daha önce hiç görülmedi. Bu dünyada bir ilk” sözleriyle anlattı.

Fotoğraf: Lex Clips/ YouTube (Ekran görüntüsü)

Euronews’te yer alan habere göre Rosolie, bu tür görüntülerin çoğunlukla “bulanık ve 100 metre uzaktan” çekildiğini, kendi kayıtlarını ise 800 mm lens ve 2x telekonvertör kullanarak aldığını belirtti.

Bilgisayar bilimcisi ve podcast yayıncısı Lex Fridman da Amazon kabilesine ait yüksek çözünürlüklü görüntüleri analiz etti.

DIŞ HASTALIKLARA KARŞI SAVUNMASIZLAR

Uzmanlar, izole yerli kabilelerle temas kurulmasının kesinlikle önerilmediğini vurguluyor. Bunun başlıca nedenleri arasında bu toplulukların bağışıklık sistemlerinin dış hastalıklara karşı savunmasız olması, temasın tehdit olarak algılanması ve en kötü senaryoda ölümcül sonuçlar doğması yer alıyor.

Fotoğraf: Lex Clips/ YouTube (Ekran görüntüsü)

Bu risklerin en bilinen örneklerinden biri, North Sentinel Adası’ndaki izole kabileyle temas kurmaya çalışan Amerikalı John Allen Chau’nun öldürülmesi olmuştu.

DÜNYA GENELİNDE 200 TOPLULUK BULUNUYOR

Uzmanlara göre dünya genelinde yaklaşık 200 temas edilmemiş yerli topluluk var ve bunların önemli bir bölümü Brezilya ve Peru’yu kapsayan Amazon yağmur ormanlarında yaşıyor.

Bu topluluklarla temas, hastalık bulaşması ve şiddet riski nedeniyle son derece tehlikeli kabul ediliyor. Bu yüzden araştırmacılar ve yetkililer, izole kabileler hakkında bilgi toplarken doğrudan temas yerine uydu görüntüleri, hava gözlemleri ve diğer yerli topluluklardan gelen dolaylı bilgiler gibi yöntemlere başvuruyor.