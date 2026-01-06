Temaslar ABD’ye endeksli

Suriye’nin başkenti Şam’da cihatçı HTŞ hükümeti ile SDG arasında yapılan son temastan somut adımlar çıkmadı. SDG tarafından yapılan açıklamada, askeri güçlerin entegrasyonu başlığıyla gerçekleştirilen toplantıların "takip görüşmeleriyle" sürdürülmesi konusunda mutabakata varıldığı öne sürüldü.

Önceki gün Şam’da yapılan ve SDG lideri Mazlum Abdi’nin de katıldığı toplantılar, 10 Mart 2025’te imzalanan anlaşmanın uygulanması için zamanın uzatılmasıyla sonuçlandı.

Söz konusu anlaşma, kuzeydoğu Suriye’deki sivil ve askeri yapıların devlet yönetimine entegre edilmesini, sınır kapıları, havaalanı ile petrol ve doğal gaz sahalarının merkezi idareye devrini ve ülkenin toprak bütünlüğünün korunmasını öngörürken Şam–SDG hattındaki belirsizliğin kısa vadede de devam etmesi bekleniyor.

Yapılan değerlendirmelerde bölgedeki görüşme trafiğinin emperyalizmin bölgedeki yeni dizaynından bağımsız yürümediği belirtilirken asıl belirleyici etkenin ABD’nin Ortadoğu planı olduğu vurgulandı.

SDG Basın Merkezi tarafından yapılan açıklamada ise "Demokratik Suriye Güçleri komutanlığı, sabah saatlerinde Şam hükümetinin yetkilileriyle bir toplantı yaptı ve resmi bir diyalog çerçevesinde askeri güçlerin birleştirilmesi konusu ele alındı. İki taraf, sonuçlara ulaşılana kadar resmi bir çerçevede bu konuyu tartışmak ve takip etmek için gelecek dönemde toplantıların devam etmesi üzerinde anlaştı" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Suriye merkezli sürecin ülkeye yansıması olarak tek adam rejiminin ‘Terörsüz Türkiye’ adıyla başlattığı süreçte, Meclis komisyonundaki yazım ekibi ortak rapor hazırlanması için bugün bir araya gelecek.

Nihai rapora ilişkin şimdiye kadar herhangi bir noktada ortaklaşma sağlanamazken yazım ekibi, bugün saat 15.00’da Meclis ve komisyon Başkanı Numan Kurtulmuş Başkanlığı’nda Meclis’te toplanacak. Yazım ekibinde ise Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Emir, Yeni Yol Grup Başkanı Bülent Kaya ve AKP’den Grup Başkanı Abdulhamit Gül yer alacak.