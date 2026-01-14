Temassız Ödeme Limiti Ne Kadar, Kaç TL? Kredi ve Banka Kartı Temassız Ödeme Limiti Değişti

Günlük alışverişlerde hız ve pratiklik sağlayan temassız ödeme sistemi, milyonlarca kart kullanıcısının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Ancak artan fiyatlar ve değişen ödeme alışkanlıkları, “Temassız ödeme limiti ne kadar oldu?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Kredi kartı ve banka kartı ile yapılan temassız işlemlerde şifre girilmeden ödeme yapılabilen üst sınır değişti. Peki yeni temassız ödeme limiti kaç TL? İşte, BDDK tarafından yapılan güncelleme ve tüm ayrıntılar.

TEMASSIZ ÖDEME LİMİTİ NEDİR?

Temassız ödeme limiti, kredi kartı veya banka kartı kullanılarak şifre girilmeden yapılabilecek en yüksek alışveriş tutarını ifade eder. Bu sistem, özellikle düşük tutarlı harcamalarda zaman kazandırmak ve ödeme sürecini kolaylaştırmak amacıyla geliştirilmiştir.

Uzun süredir hayatımızda olan temassız işlem limiti, belirli dönemlerde ekonomik koşullara ve kullanıcı ihtiyaçlarına göre güncellenmektedir.

TEMASSIZ ÖDEME LİMİTİ DEĞİŞTİ Mİ?

Evet, temassız ödeme limiti değişti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından bankalara gönderilen resmi yazı ile kredi kartı ve banka kartı temassız işlem limiti artırıldı.

Eski Temassız İşlem Limiti

Temassız işlem limiti, 2025 yılı boyunca 1.500 TL olarak uygulanıyordu. Bu tutara kadar olan alışverişlerde kart şifresi girilmeden ödeme yapılabiliyordu.

Yeni Temassız Ödeme Limiti Kaç TL Oldu?

Yapılan yeni düzenleme ile birlikte temassız ödeme limiti artırıldı. 15 Ocak tarihinden itibaren kredi kartı ve banka kartı ile yapılacak temassız alışverişlerde üst limit 2.500 TL olarak uygulanacak.

KREDİ KARTI VE BANKA KARTI TEMASSIZ ÖDEME LİMİTİ KARŞILAŞTIRMASI

Dönem Temassız Ödeme Limiti 1 Temmuz 2024 – 14 Ocak 2025 1.500 TL 15 Ocak 2025 sonrası 2.500 TL

BDDK BANKALARA RESMİ YAZI GÖNDERDİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), temassız ödeme limitiyle ilgili bankalara resmi bildirim gönderdi. Yazıda, temassız şifresiz işlem limitinin en son 1 Temmuz 2024 tarihinde 1.500 TL’ye yükseltildiği hatırlatıldı.

Aradan geçen yaklaşık 1,5 yıllık sürenin ardından yeni bir güncellemeye gidildiği belirtilirken, yeni limit uygulamasının tüm bankalarda aynı tarihte yürürlüğe gireceği vurgulandı.

TEMASSIZ ÖDEME LİMİTİ ARTIŞI NE ANLAMA GELİYOR?

Yeni düzenleme ile birlikte kullanıcılar, daha yüksek tutarlı alışverişlerini şifre girmeden tamamlayabilecek. Bu durum özellikle market, restoran ve günlük harcamalarda ödeme süresini kısaltarak alışveriş deneyimini daha pratik hale getirecek.

Temassız ödeme limiti kredi kartı için ne kadar oldu? Kredi kartlarıyla yapılan temassız işlemlerde şifresiz ödeme limiti 15 Ocak itibarıyla 2.500 TL olarak uygulanmaktadır.

Banka kartı temassız ödeme limiti kaç TL? Banka kartları için de temassız ödeme limiti kredi kartlarıyla aynıdır ve 2.500 TL’ye yükseltilmiştir.

Temassız ödeme limiti tüm bankalarda aynı mı? Evet. BDDK tarafından bankalara gönderilen resmi yazı doğrultusunda uygulama tüm bankalarda aynı tarihte yürürlüğe girmektedir.

Temassız ödeme limiti ne zaman değişti? Temassız işlem limiti, 15 Ocak tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde 1.500 TL’den 2.500 TL’ye yükseltildi.