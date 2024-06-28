Temassız ödemede limit değişti: Yeni dönem pazartesi günü başlıyor
Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden hiçbir temas gerektirmeden ödeme yapmaya imkan sağlayan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti, 1 Temmuz 2024'ten itibaren 750 lira yerine 1500 lira olacak.
Kart ve mobil cihaz üzerinden temassız ödeme imkânı sunan şifresiz işlem limiti değişiyor. Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden yapılacak temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 1 Temmuz'dan itibaren 1500 liraya çıkarılıyor.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) nisan ayında bankalara gönderdiği yazıda temassız kart ödemelerinde şifresiz işlem limitinin 750 TL'den 1500 TL'ye yükseltildiği belirtilmişti.
1 Temmuz Pazartesi gününden itibaren kredi kartlarında şifre gerektirmeden temassız ödeme yapma işleminde yeni döneme geçiliyor.1 Temmuz 2022'de 750 liraya çıkarılan temassız işlem limiti 2 yıl sonra 1500 TL'ye çıkarılıyor.
PANDEMİ DÖNEMİNDE ÖNEM KAZANMIŞTI
2020 yılında koronavirüs salgınının etkisiyle temassız ödeme yöntemleri öne çıkmış, tüketicilerin hijyen hassasiyeti taşıması güvenli ödeme yöntemlerine talebi artırmıştı.
BDDK'nin 2 yıl sonra kredi kartlarında şifre gerektirmeden yapılan temas ödeme limitlerini 1500 TL'ye çıkarmasının, kullanıcılara belli ölçülerde kolaylık sağlaması beklenirken bu kararın, enflasyonun etkisiyle ürün fiyatlarındaki aşırı artışla ilgili olduğu yorumları yapılmıştı.