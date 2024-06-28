Temassız ödemede limit değişti: Yeni dönem pazartesi günü başlıyor

Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden hiçbir temas gerektirmeden ödeme yapmaya imkan sağlayan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti, 1 Temmuz 2024'ten itibaren 750 lira yerine 1500 lira olacak.

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Fotoğraf: AA