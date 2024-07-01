Temassız ödemede yeni dönem başladı

Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden yapılacak temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 1 Temmuz'dan (bugün) itibaren 1500 liraya çıkarıldı.

Kart ve mobil cihaz üzerinden temassız ödeme imkânı sunan şifresiz işlem limiti değişti.

Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden yapılacak temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 1 Temmuz'dan (bugün) itibaren 1500 liraya çıkarıldı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) nisan ayında bankalara gönderdiği yazıda temassız kart ödemelerinde şifresiz işlem limitinin 750 TL'den 1500 TL'ye yükseltildiği belirtilmişti.

Bugünden itibaren kredi kartlarında şifre gerektirmeden temassız ödeme yapma işleminde yeni döneme geçildi.1 Temmuz 2022'de 750 liraya çıkarılan temassız işlem limiti 2 yıl sonra 1500 TL'ye çıkarıldı.

PANDEMİ DÖNEMİNDE ÖNEM KAZANDI

2020 yılında koronavirüs salgınının etkisiyle temassız ödeme yöntemleri öne çıkmış, tüketicilerin hijyen hassasiyeti taşıması güvenli ödeme yöntemlerine talebi artırmıştı.

BDDK'nin 2 yıl sonra kredi kartlarında şifre gerektirmeden yapılan temas ödeme limitlerini 1500 TL'ye çıkarmasının, kullanıcılara belli ölçülerde kolaylık sağlaması beklenirken bu kararın, enflasyonun etkisiyle ürün fiyatlarındaki aşırı artışla ilgili olduğu yorumları yapılmıştı.