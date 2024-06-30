Temassız ödemede yeni dönem yarın başlıyor
Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden yapılacak temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 1 Temmuz'dan itibaren 1500 liraya çıkarılıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
1 Temmuz Pazartesi gününden itibaren kredi kartlarında şifre gerektirmeden temassız ödeme yapma işleminde yeni döneme geçiliyor.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) nisan ayında bankalara gönderdiği yazıda temassız kart ödemelerinde şifresiz işlem limitinin 750 TL'den 1500 TL'ye yükseltildiği belirtilmişti.
1 Temmuz 2022'de 750 liraya çıkarılan temassız işlem limiti 2 yıl sonra 1500 TL'ye çıkarılıyor.
2020 yılında koronavirüs salgınının etkisiyle temassız ödeme yöntemleri öne çıkmış, tüketicilerin hijyen hassasiyeti taşıması güvenli ödeme yöntemlerine talebi artırmıştı.