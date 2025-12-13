Tematik belgesel 'Hotline Beijing' seyirciyle buluştu

Pekin Gehua Medya Grubu Ltd. Şti., Çin Merkez Haber ve Belgesel Film Stüdyosu ile Pekin Gehua Mobil Televizyon Ltd. Şti. tarafından ortaklaşa hayata geçirilen “Hotline Beijing" belgeselinin gösterimi, 13. Uluslararası İpekyolu Film Festivali kapsamında çok sayıda izleyicinin katılımıyla İstanbul'daki Beyoğlu Sineması'nda gerçekleştirildi.

Film, dünya genelindeki mega kentlerin karşılaştığı yaygın yönetişim sorunlarını ele alan “Halkın Şikâyetlerine Hızlı Yanıt” reformunun yenilikçi uygulamalarına odaklanıyor. Belgesel bir anlatım yöntemi kullanarak gerçek görüntüleri, insanları ve deneyimleri yansıtıyor; böylece günlük yaşamla doğrudan bağlantılı canlı hikâyeler sunuyor. Tek bir yardım hattının bir mega kentte yönetişim reformunu nasıl harekete geçirdiğini dinamik bir şekilde ortaya koyuyor.

Belgesel, yedi temel hikâyeyi öne çıkarıyor: şehir merkezindeki park sorunları, eski konutlara asansör kurulması, bir yardım hattı operatörünün gelişim süreci, bir mahalle sekreterinin çalışmaları, “Halkın Şikâyetlerine Hızlı Yanıt” girişimine yönelik yasama faaliyetleri, yabancı gazetecilerin yaptığı araştırmalar ve acil durum müdahale operasyonları. Uluslararası bir anlatım üslubu benimseyen film, Pekin’in “Çin tarzı yönetişim” hikâyesini küresel izleyiciye aktarıyor.

Filmin yapımına Mart 2024’te başlandı ve çalışma süreci on ayda tamamlandı. Yaratıcı ekip 40’tan fazla kurumu ziyaret etti, 100’ün üzerinde personelle röportaj gerçekleştirdi ve Pekin’in dokuz bölgesine yayılan 120’den fazla mekânda çekim yaptı. Belgesel, “Halkın Şikâyetlerine Hızlı Yanıt” sisteminde farklı görevlerde çalışan personelin içten deneyimlerini ve duygularını etkileyici bir biçimde ortaya koyuyor.

Film, 2. Altın Panda Ödüllerinde Jüri Özel Ödülü - Çin Hikâyelerinin Uluslararası İletişimine lâyık görüldü; 4. Çin Belgesel Film Festivali'nde Yılın Özel Tavsiye Edilen Belgeseli seçildi ve 38. Çin Altın Horoz Ödülleri'nde En İyi Belgesel/Bilim ve Eğitim Filmi dalında aday gösterildi.