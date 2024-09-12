TEM’de 3 tır kazaya karıştı, 11 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

Kaza, akşamüzeri Korutepe Tüneli’nde meydana geldi. Otoyolun İstanbul istikametinde 3 tırın karıştığı maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese polis ekibi sevk edildi. Kaza dolayısıyla İstanbul istikametinde trafik akışı tek şeritten sağlandı. Yolda 11 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Karayolları ekipleri, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlattı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.