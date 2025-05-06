TEM’de arıza nedeniyle araçtan inen 2 kişiye tır çarptı

TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde araçlarının arızalanması sebebiyle yola inen 2 kişi, tırın çarpması sonucu ağır yaralandı.



Kaza, saat 02.30 sıralarında TEM Otoyolu’nun Elmalık köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden M.K. (43) idaresindeki tır, sağ şeritte seyir halindeyken 42 EJT 42 plakalı araçları arıza yapan ve yol üzerinde yaya olarak bulunan Ö.Ö. (27) ile E.D’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ö.Ö. ile E.D. ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu’nun İstanbul istikametinde trafik akışı iki şeritten kontrollü olarak sağlandı. Ö.Ö. ve E.D’nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(EÖ-HFV-