TEM’de feci kaza: Ölü ve yaralılar var
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, Ankara istikameti ulaşıma kapandı.
Otoyolun İzmit geçişi Kocaeli Şehir Hastanesi mevkisinde 2 tır, 1 tanker ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle mıcır yüklü tır devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde, otomobildeki 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.
Devrilen mıcır yüklü tır nedeniyle otoyolun Ankara istikameti ulaşıma kapandı. Sürücüler, Kuruçeşme Gişeleri'nden D-100 kara yoluna yönlendirildi.