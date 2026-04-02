TEM’de feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, Ankara istikameti ulaşıma kapandı.

Otoyolun İzmit geçişi Kocaeli Şehir Hastanesi mevkisinde 2 tır, 1 tanker ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle mıcır yüklü tır devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde, otomobildeki 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

Devrilen mıcır yüklü tır nedeniyle otoyolun Ankara istikameti ulaşıma kapandı. Sürücüler, Kuruçeşme Gişeleri'nden D-100 kara yoluna yönlendirildi.