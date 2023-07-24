TEM’de kaza: 2 ölü, 2 yaralı

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde arızalanan otomobil ve oto kurtarıcıya tır çarptı. Feci kazada otomobil ve oto kurtarıcının sürücüleri hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde TEM Otoyolu Körfez geçişi Kırazlıyalı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Özlem Ayna idaresindeki 41 ANN 173 plakalı otomobil arızalandı. Ayna, otomobili sağ şeride çekip oto kurtarıcıyı aradı.

Adrese ulaşan Erdinç Gökçimen hakimiyetindeki 41 AGA 265 plakalı oto kurtarıcı, arızalanan otomobili yüklemek için çalışma başlattı. O esnada arkadan gelen Ö.G. kontrolündeki 41 VA 285 plakalı tır, otomobile, ardından da oto kurtarıcıya çarptı. Çekicinin yanında duran otomobil sürücüsü Özlem Ayna ile çekici sürücüsü Erdinç Gökçimen, otomobildeki yolcular Z.A. ve N.A. yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansa alınan 4 yaralı çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Özlem Ayna ve Erdinç Gökçimen, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.