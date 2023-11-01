TEM’de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Kaza yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, TEM Otoyolu Kirazlıyalı mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 DVJ 663 Ford marka otomobil, kontrolden çıkıp yol kenarındaki bariyerleri aşarak takla attı.

Kazada sürücü ve 2 yolcu yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırıldı. Otomobil ise çekici vasıtasıyla yoldan kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.