TEM’de yanan otomobil küle döndü

TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde İstanbul istikametine seyreden otomobilde çıkan yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, gece saatlerinde TEM Otoyolu’nun Bolu Batı Gişeleri mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden Aşır A. yönetimindeki 34 FV 8947 plakalı otomobilin motor kısmından henüz bilinmeyen bir sebeple dumanlar yükselmeye başladı.

Dumanlar kısa sürede alevlere dönüştü.

Aracın yandığını fark eden Aşır A., otomobili emniyet şeridine park etti.

Aşır A., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Olay yerine Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yanan otomobil söndürüldü.

Yangın sebebiyle maddi hasarın meydana geldiği otomobil kullanılamaz hale geldi.