TEM’de zincirleme kaza: 3 tır birbirine girdi, 1 kişi yaralandı

Silivri TEM Otoyolu’nda 3 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.



Kaza, Silivri TEM Otoyolu Tekirdağ istikameti Çerkezköy Gişeler mevkide meydana geldi. İddiaya göre, gişeleri geçtikten sonra Beyciler sapağına girmeye çalışan 3 tır sürücüsü, direksiyon hakimiyetlerini kaybederek birbirine çarptı. Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aracın içinde sıkışan bir tır sürücüsü, itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu araçtan çıkartılarak ambulansla Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluşurken, 3 tır ise görevlilerin çalışmaları sonrası kaldırıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgede trafik normale döndü.