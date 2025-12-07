Giriş / Abone Ol
TEM’de zincirleme kaza: 7 araç çarpıştı, 2 kişi yaralandı

İstanbul’da TEM Otoyolu Edirne istikametinde panelvan, hafif ticari araç ve otomobillerin karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası otoyol tüm şeritleriyle trafiğe kapanırken, ekiplerin müdahalesiyle araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

  • 07.12.2025 06:43
  • Giriş: 07.12.2025 06:43
  • Güncelleme: 07.12.2025 07:25
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

İstanbul'da TEM Otoyolu Kağıthane kesiminde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu Edirne istikameti Kağıthane mevkisinde panelvan, hafif ticari araç ve 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle tüm şeritleri ulaşıma kapanan otoyolda, polis ekiplerince güvenlik önlemi alındı.

Bölgede yaşanan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

