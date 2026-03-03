Temel Conta davasında mahkemeden "grev kırıcılığı" kararı

İzmir 4. İş Mahkemesi’nde görülen davanın 5’inci duruşması, bugün gerçekleştirildi. Duruşmada taraf vekilleri hazır bulundu. Dosyaya sunulan bilirkişi ek raporları ve taraf beyanları değerlendirildi. Mahkeme, tahkikatın sona erdiğini bildirerek kararını açıkladı.

Kararda, davalı işverenin grev sürecinde grev kırıcılığı kapsamında değerlendirilen uygulamalarda bulunduğu belirtilerek, bu hususun tespitine karar verildi. Fazla mesaiye ilişkin taleplerin ise reddedildiği kaydedilirken, diğer hususların gerekçeli kararda ayrıntılı olarak açıklanacağı ifade edildi.

Mahkeme, kararın taraflara tebliğinden itibaren iki hafta içinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolunun açık olduğunu bildirdi.

"ATTIĞIMIZ SLOGANA KADAR HER DAVRANIŞIMIZ ŞİKAYET KONUSU YAPILDI"

Karar sonrası adliye önünde basın açıklaması yapan Temel Conta işyeri temsilcisi Sinem Kaya, grevlerinin 449’uncu gününde olduklarını söyledi. Kaya, 11 Kasım 2025’te grevlerinin 337’nci gününde yine aynı adliye önünde buluştuklarını ve davanın ertelendiğini hatırlatarak, o gün okudukları basın açıklamasının mücadelelerinin manifestosu olduğunu ifade etti.

Grev sürecinde işverenin sendikal hakları ihlal ettiğini öne süren Kaya, “Bugün grevimizin 449. günü. Sendika hakkımızı kullandığımız günden beri işveren bu hakları ayaklar altına aldı. Grevimizi kırdı, iş yerindeki arkadaşlarımızı bize karşı kışkırttı. Grev çadırımıza kamera taktı, bizi gözetledi. Dinlediğimiz müzikten attığımız slogana kadar her davranışımız şikayet konusu yapıldı” dedi.

İşverenin grev sürecinde kolluk kuvvetlerini devreye soktuğunu iddia eden Kaya, anayasal haklarını kullandıkları için baskı gördüklerini savundu. Bir yıl geçmesine rağmen işveren hakkında ceza davası açılmadığını belirten Kaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yaptıkları başvuruda para cezası dışında bir yaptırım uygulanmadığını ileri sürdü.

Mahkemenin grev kırıcılığını tespit ettiğini ancak kararın işveren açısından yaptırım içermediğini ifade eden Kaya, “Bugün mahkeme kararıyla grev kırıcılığı belgelendi. Ancak mücadelemiz bitmedi” diye konuştu.

"TEMEL CONTA İŞÇİLERİNİN HAKLI OLDUĞU BELGELENDİ"

Basın açıklamasının ardından konuşan Kaya, şunları söyledi:

“Kırıcılık davamız vardı. 449 gündür mücadele ediyoruz. Daha önce de bir grev kırıcılığı davasında karar duruşması beklerken maalesef mahkeme ertelendi. Bugün tekrar bir duruşmamız oldu. 449. günde patronun grev kırıcılığı yaptığı mahkeme kararıyla belgelendi. Biz hakkımızı aradık ve bugün Temel Conta işçilerinin haklı olduğu belgelendi. Davamızı kazandık.

Ama mücadelemiz bitmedi. Grev sürecinde dinlediğimiz müzikten attığımız slogana kadar her şeyimiz şikayet konusu oldu. Kolluk kuvvetleri sürekli grev alanına geldi, ifadelerimiz istendi. Bir suçlu muamelesi gördük. Buradan haykırıyoruz: Asıl suçlu Temel Conta işçileri değil, işçilerin hakkını gasbeden patrondur. Biz tek bir şey istedik; sendikalı çalışmak. Mücadelemiz hakkımızı alana kadar sürecek. Çünkü haklı olan biziz.”