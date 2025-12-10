Temel Conta grevi bir yaşında: Dayanışma büyüdü, mücadele sürüyor

İzmir Kemalpaşa’da Temel Conta fabrikasında sendika ve toplu sözleşme hakları için bir yıldır direnen Petrol-İş Sendikası’nda örgütlü emekçiler, grevlerinin 366. gününde eylem gerçekleştirdi. Fabrikada bilirkişi keşfi yapılırken grev alanında Türk-İş Ege Bölge Başkanı Hayrettin Çakmak, direnişteki Digel Tekstil işçileri, TÜMTİS, Tez-Koop-İş, KESK İzmir Şubeler Platformu ve siyasi partiler işçilere destek verdi.

Temel Conta işçilerinin bir yıldır sürdürdüğü mücadele kapsamında yapılan eylemde dayanışma mesajları verildi. Türk-İş Ege Bölge Başkanı Hayrettin Çakmak, alanda yaptığı konuşmada direnişin kararlılıkla sürdüğünü belirterek, “Tam 365 günü aşkındır burada mücadele ediyoruz. Bugün yine 328 gündür Ege Serbest Bölge önünde DIGEL Tekstil işçileri mücadele veriyor. Biz asla yalnız olmadığımızı, birlikte güçlü olduğumuzu biliyoruz. Bu zaferi birlikte kazanacağız. Zafer Temel Conta emekçisinin olacak. Patronun masaya gelmesini bekliyoruz. Konuşalım, anlaşalım, işimizin başına geçelim istiyoruz. Ancak onlar adliye koridorlarında bizi süründürüyorlar. Biz bize düşen emeğimizin karşılığını istiyoruz” dedi.

Fotoğraf: BirGün

"BURADA OLACAĞIZ"

Alanda konuşan işçilerden Sinem Kaya ise, şunları kaydetti: “Greve çıktığımız günden beri burada kocaman bir aile olduk. Patronların aile kavramı gibi değil ama gerçekten bir aile olduk. Şunu çok iyi biliyoruz, biz bu kapının önünde hiçbir zaman yalnız olmadık. Sendika hakkımız için mücadele ediyoruz. Masaya oturmayan bir patronla mücadele ediyoruz.”

Keşfin sürdüğünü belirten Kaya, “Hem Temal Conta grevi bir yaşında hem de keşif heyetimiz içeriye girdi. İçeride de maalesef grev kırıcılığı devam ediyor ve bunu hakime hanım da gözleriyle gördü. Suç işleyen patronsa masaya oturmak yerine utanmadan ‘ben bu suçu kendim işliyorum’ diyebiliyor. Biz de diyoruz ki, biz buradayız. 366 gündür buradayız, yine burada olacağız. Temel Conta’ya sendika girene kadar bu kapının önünden hiçbirimiz ayrılmayacağız. Birleşe birleşe kazanacağız” dedi.