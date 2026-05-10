Temel Conta işçileri, grev çadırında ikinci Anneler Günü’nü geçirdi

İzmir Kemalpaşa'da toplu iş sözleşmesi sürecinde patronun masaya oturmaması nedeniyle greve çıkan Petrol-İş Sendikası üyesi Temel Conta işçileri, patronun defalarca grev kırıcılığına, gözaltına, birçok engel ve baskıya rağmen hak arama mücadelelerini tam 517 gündür sürdürüyor.

Petrol-İş Sendikası üyesi işçiler, ikinci kez anneler gününü grev çadırlarında çocuklarıyla geçirdi. Fabrika önünden seslenen anneler, “Çocuklarımıza boyun eğmeyi değil, hakkını aramayı miras bırakacağız” dedi.

"'DİRENE DİRENE KAZANDIK' DEMEDEN BİTMEYECEK"

Temel Conta’da direnen annelerden Sinem Kaya, anneler gününde konuşarak, mücadelelerini ‘direne direne kazandık’ diyene kadar asla bırakmayacaklarını söyledi. Kaya, grev çadırında geçirdikleri ikinci Anneler Günü’nde şunları dile getirdi:

“517 gündür anayasal haklarımız için mücadele ediyoruz. Sendika bu ülkede anayasal hak ancak tam 517 gündür Temel Conta patronu sendika yetkisini almasına rağmen işçilerin anayasal hakkını gasp ediyor, grev hakkımızı kırıyor fakat işçiler gözaltına alınıyor, ifadeye çağırılıyor. Bizi yıldırmak ve vazgeçirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Ama unuttukları br şey var; Temel Conta’da anneler var. Anneler, kadınlar direniyor burada. Bizler asla haklarımızdan, çocuklarımızın hakkından vazgeçmeyeceğiz.

"ÇOCUKLARIMIZIN, EMEĞİMİZİN HAKKINI İSTİYORUZ"

Sadaka değil hakkımız için direniyoruz, çocuklarımızın hakkını istiyoruz, emeğimizin karşılığını istiyoruz. Bu nedenle, kimse bizden bu düzeni kabul etmemizi beklemesin. Temel Conta’dan hakkımızı alana kadar anneler ve kadınlar olarak bir geri adım atmayacak. Bu düzen yıkılacak. Direnişin en ön safhasında mücadele etmekten her zaman onur ve gurur duyuyoruz. Bizim grev çadırında ikinci Anneler Günü’müz. Çadırımızda çocuklarımızı soğuktan korumak için birbirimizin ceketleri, şallarıyla üstünü örttük. Birbirimize kenetlendik. Çocuklarımızla birlikte direndik. Ve direne direne kazandık diyene kadar da bu kapının önünden ayrılmayacağız. Asla mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz.”