Temel Conta işçileri grevde

Petrol-İş Aliağa Şube’nin örgütlü olduğu Temel Conta fabrikası işçileri toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine greve çıktı.

Pınarbaşı-Işıkkent’te bulunan fabrikada sabah saatlerinde başlayan greve Türk-İş Ege Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak, Sağlık-İş İzmir Şube Bakanı Özgür Arslan ve yöneticileri ve Tüm Taşıma İşçileri Sendikası (TÜMTİS) üyesi ambar işçileri de destek verdi.

Fabrika önünde gerçekleştirilen basın açıklamasını okuyan Petrol İş Sendikası Aliağa Şube Başkanı Hasan Toptan, “İşçiler, geçtiğimiz yıl yasal ve anayasal haklarını kullanarak Petrol-İş'e üye oldular. Geleceğine sahip çıkan Temel Conta işçileri, tüm engellemelere rağmen örgütlenme iradesinden asla vazgeçmemiştir. Ancak işveren buna rağmen, işçinin sendikal haklarını tanımaya yanaşmamış ve sendika karşıtı tavrını toplu sözleşme sürecinde de sürdürmüştür. Müzakere masasına gelmeyen Temel Conta işvereni, işçinin sesine ve taleplerine kulak tıkamıştır” dedi.

"İŞÇİLER EMEKLERİNİN KARŞILIĞINI TALEP EDİYOR"

13 Kasım tarihinde grev kararını ilan etmek üzere işyerine gelen sendikacıların içeri alınmadığını aktaran Toptan, şunları söyledi:

“En temel sendikal faaliyetlerin engellenmesi anlamına gelen bu uygulama yasalara tümüyle aykırıdır. Nihayetinde toplu sözleşme döneminde karşılaştığımız bu uzlaşmaz tavır ve hak tanımaz yaklaşım nedeniyle greve çıkmış bulunuyoruz. İşyeri için gece gündüz demeden çalışan ve alınteri döken işçiler, sendikalı çalışarak emeklerinin karşılığını talep etmektedir.”

Sözleşme açısından taleplerin haklı ve makul olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “İşveren, başlattığımız grevde artık sesimizi duymalı, işçinin sendikalı çalışma iradesi başta olmak üzere taleplerimizi dikkate alarak işçinin yasal ve Anayasal hakkını tanımalıdır. Grevin karşılıklı anlayışla bitirilmesini hem işçi hem de işverenin kazanmasını, çalışma barışının zedelenmeden anlaşmaya varılmasını bekliyoruz. Haklıyız, hakkımız olanı istiyoruz. Hakkımızı alana kadar grevdeyiz” ifadeleri kullanıldı.

"SENDİKAL HAKLARI TANIYIN"

İşveren’e seslenen Toptan, “Yasalara aykırı davranmaktan vazgeçin. Gelin, çözüm ve anlaşma için bir adım atın, taleplerimize yanıt verin, yasaların gerektirdiği gibi sendikal hakları tanıyın. Sağduyu kazansın, çalışma barışı korunsun. Gelin anlaşma sağlayalım ve toplu iş sözleşmesini imzalayalım. İşyerini bayram yerine çevirelim” dedi.