Temel Conta işçilerinin grevi devam ediyor: "Kölelik sistemi bitsin istiyoruz"

İzmir Kemalpaşa’da faaliyet gösteren Temel Conta fabrikasında işçiler, fabrika yönetiminin sendika yetkisini tanımaması üzerine 10 Aralık 2024'te greve çıktı. Petrol-İş Aliağa Şubesi’ne bağlı emekçilerin başlattığı grev, yaklaşık 100 gündür fabrika önünde devam ediyor. Greve ilişkin açıklamalarda bulunan iş yeri temsilcisi Sinem Kaya, yaşadıkları süreci ve taleplerini ANKA Haber Ajansı'na anlattı.

Kaya, sendikal mücadelelerinin iki yıl önce başladığını ancak patronun yetkiye itiraz ettiğini belirterek, "Biz aslında iki yıl önce örgütlendik, fakat patron itirazlarda bulundu. Biliyorsunuz bu çok yaygın bir şey oldu, yetkiye itiraz ediyorlar. Bu süre zarfında işçilere baskı uyguluyorlar, çıkarıyorlar ya da dayanamayıp işçiler bırakıyor. Bunu kötüye kullanıyorlar. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Biz direndik, iki yıl boyunca içeride dayandık. Greve çıkmamızın sebebi içerideki mücadeleyi tek başımıza sürdüremememiz oldu. Patronun baskısıyla baş edemiyorduk. Biz de grevle dışarıya mücadeleyi taşıdık. En azından burada belki sesimizi duyururuz dedik" ifadelerini kullandı.

“Her gün işe gelir gibi buraya geliyoruz”

Grevlerinin geçen yılın aralık ayında başladığını hatırlatan Kaya, "10 Aralık’ta başladık grevimize, dışarıda mücadelemize devam ediyoruz. Her gün işe gelir gibi buraya geliyoruz. Çünkü işimize, emeğimize, ekmeğimize sahip çıkıyoruz. Gerçekten burada çalışıyoruz. Çünkü alın terimiz için, çocuklarımızın geleceği için mücadeleye başladık. Kadın çalışanlar çoğunlukta Temel Conta’da. Biz burada ciddi mücadele veriyoruz, 2025 yılında sendikalaşabilmek için mücadele ediyoruz. İşçilerin yasal ve anayasal hakkı patron tarafından gasp ediliyor. Ve biz burada yasal ve anayasal hakkımıza sahip çıkıyoruz Temel Conta işçileri olarak" diye konuştu.

“Masaya oturmayan patronlara yaptırım olmalı”

Sendikalaşma süreçlerinde patronların keyfi tutumlarına dikkat çeken Kaya, “Önce hükümet yetkilileri sesimizi duymadı. Masaya keyfiyen oturmayan patronlara yaptırım olmalı. Biz işçilerin, emekçilerin sesi duyurulmalı. Buradan bir çağrımız var çünkü bir sürü direnen işçi var. Bunun bir yaptırımı olmalı. Lütfen emekçilerin sesi duyulsun" dedi.

"Bu hepimizin ekmek kavgası"

Patronlarının işçilerin taleplerini duymadığını belirten Kaya, şu ifadeleri kullandı:

“Patronumuz sesimizi duydu mu? Hayır. Çünkü içeride de bizi duymuyordu. İçeride de o kadar olumsuzluğa, itirazlarımıza rağmen hiçbir şekilde bizi dinlemiyordu. Grevde de aynı şekilde aklı sıra bizi cezalandırıyor. Soğuk havalarda geliyor, bizi izliyor burada. Soğukta nasılız diye bakıyor. Biz gayet iyiyiz. Çünkü emeğimiz için mücadele ediyoruz. Greve çıktığımız ilk günden beri aynı şeyi söylüyoruz; tek pişmanlığımız daha önce sendikalaşmamış olmamız. Biz içeride o kadar şeye göz yummuşuz, sessiz kalmışız. Çünkü neden? Teklik, güçsüzlük. ‘İşinize gelmiyorsa kapı orada’ deniyordu ve susup oturup ağlayıp tekrar işimizin başına dönüyorduk. Ama şunu söyleyebilirim; sendikalı işçi, örgütlü işçi gerçekten güçlü işçi. Buradan işçilere şunu söylemek istiyorum; arkadaşlar birleşin, emeğinize birlikte sahip çıkın. Bu hepimizin ekmek kavgası. Günümüz şartlarında geçinemiyoruz. Çocuklarımıza yetemiyoruz. Hep beraber bir şekilde güçlenirsek, birleşirsek, en azından biz de istediğimiz, hak ettiğimiz değerde, insan onuruna yakışır bir şekilde çalışabiliriz.”

“KÖLELİK SİSTEMİ BİTSİN İSTİYORUZ”

İşçilerin taleplerinin çok açık olduğunu belirten Kaya, şunları kaydetti:

“Biz burada sendikalaşabilmek için mücadele ediyoruz. Yasal ve anayasal hakkımız için mücadele ediyoruz. Patronumuza sesimizi duyurmak için mücadele ediyoruz. Kamuoyunda maalesef direnen işçilere yeterince yer verilmiyor. Biz buradan gerçekten soğukta, zor şartlarda direnmeye devam ediyoruz ama diyorum ki bizim de sesimizi duyurun. Biz burada sendikalaşmak için, 2025 yılında mücadele ediyoruz. Çünkü hakkımız, emeğimiz sömürülüyor. Patronlar tarafından sömürülüyor. Biz burada çok bir şey istemiyoruz, fabrikaya ortak olmak istemiyoruz. Temel Conta’daki kölelik sistemi bitsin istiyoruz. İnsan onuruna yakışır şekilde çalışmak istiyoruz. Ekmeğimize, emeğimize sahip çıkmak istiyoruz, alın terimize. O yüzden buradan Temel Conta yönetimi sesimizi duysun. Biz çalışmak istiyoruz, işimizin başına dönmek istiyoruz. Ama sendikalı şekilde dönmek istiyoruz."