Temel Conta işçisi yalnız değil: Emeğe saldırıya geçit yok!

İzmir’de Petrol-İş Aliağa Şubesi’nin örgütlü olduğu sendika düşmanı Temel Conta’da grev 164. gününe ulaştı. Grevdeki işçiler fabrika önünde eylem yaptı. Eyleme Türk-İş Ege Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak ve Petrol-İş Aliağa Şube Başkanı Hasan Toptan da katıldı.

Eylemde konuşan Türk-İş Ege Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak, geçtiğimiz hafta yaşanan saldırıya tepki gösterdi. 164 gündür masada beklediklerini belirten Çakmak, "Namımızla, şerefimizle, onurumuzla grev çadırında nöbet tutuyoruz. Ama yiğit olmayan Tamer Bey masaya gelmiyor. İçeriden grev kırıcılığına kalkışmaya çalışıyor. Yazıklar olsun sana! Yiğitsen masaya gel, yiğitsen masada dövüşelim" diye konuştu.

"KAPINA DAYANACAĞIM"

Çakmak sözlerine şöyle devam etti:

"Bu işletmede yönetim işçi düşmanlığı yapıyor. Hiçbir şekilde masaya oturmadı. Bir rakam telaffuz etmedi. Madem öyle, adaletin önünde yeniden savaş başlamıştır. Hukuksal mücadelemiz başlamıştır. Bunu kanımızın son damlasına kadar takip edeceğiz. Ne olursa olsun Temel Conta yönetimi Temel Conta emekçisini esir alamayacak, köle çalıştıramayacak arkadaşlar Türk-İş Ege Bölge Başkanı Hayrettin Çakmak olarak uyarıyorum. Bir daha böyle bir şeye kalkışırsanız, bir tane arkadaşımın saçının teline bir şey olursa yeminim şarttır ki kapına dayanacağım. Yemin olsun ki evinin kapısına dayanacağım. Orada hesaplaşacağız. Aklı selim davran. Aklını başına al. Gel masada oturalım. Uzlaşalım. Üretimimizin başına dönelim."

Gerçekleştirilen basın açıklamasını Petrol-İş Aliağa Şube Başkanı Hasan Toptan okudu. 16 Mayıs’ta yaşanan saldırıya dikkat çeken Toptan, "16 Mayıs 2025 tarihinde, grev alanında bulunan arkadaşlarımız, işverenin yönlendirmesiyle hareket eden Sergen Topu adlı şahsın hem fiziksel hem de sözlü saldırısına maruz kalmıştır. Bu saldırı, grevdeki işçilerin birliğini ve kararlılığını kırmaya yönelik açık bir provokasyonun parçasıdır. İşverenin bilgisi ve yönlendirmesiyle gerçekleştiği apaçık olan bu olay, grev kırıcılığı politikalarının ne kadar pervasız bir boyuta ulaştığını bir kez daha gözler önüne sermiştir" dedi.

"PATRON SUÇ İŞLİYOR"

Grev boyunca işverenin Anayasal haklara saygı göstermediğini dile getiren Toptan, "Temel Conta patronu Tamer Kipi, grevimizin ilk gününden bu yana grev kırıcılığı yaparak, içerideki işçileri grevdeki arkadaşlarımıza karşı kışkırtmış ve bu tutumuyla açıkça suç işlemiştir. İşverenin, işçilerin anayasal haklarını hiçe sayarak başvurduğu bu hukuk dışı yöntemler, yalnızca bizim kararlılığımızı perçinlemiş, birliğimizi daha da güçlendirmiştir. Buradan Temel Conta işverenini bir kez daha uyarıyor ve bu provokatif, hukuk dışı tutumunu şiddetle kınıyoruz" şeklinde konuştu.

İŞVERENE SESLENDİ

Grev mücadelesinin kararlılıkla süreceğini vurgulayan Toptan, açıklamayı işverene yapılan şu çağrı ile sonlandırdı:

"Buradan işverene bir kez daha sesleniyoruz; Grev kırıcılığına derhal son verin, işçilerin anayasal haklarına saygı gösterin ve diyalog masasına oturarak adil bir çözüm yolunu açın. Provokasyonlara son verin, hakkaniyetle bu süreci sonlandırmaya hazırız."