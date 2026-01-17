Temel Conta’da grev kırıcılığı: Polis eşliğinde makineler sökülmek istendi

İşçilerin sendika ve toplu sözleşme hakkı için 404 gündür grevde olduğu Temel Conta’da patron, makineleri fabrikadan çıkarmak için sabah karşı polis eşliğinde tırlar gönderdi.

Grev kırıcılığına karşı gece gündüz nöbet tutan işçiler, makinelerin taşınmak istenmesine tepki gösterdi.

Patronun, makineleri Torbalı’da yeni kurduğu fabrikaya taşımak için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvurmasının ardından işçiler, makine çıkışını engellemek amacıyla nöbet eylemini sürdürüyor.

Grevlerinin kırılmasına izin vermeyeceklerini vurgulayan işçiler, sabah saat 04.30 sıralarında polis müdahalesiyle karşılaştı. Fabrika önüne yüzlerce polis sevk edilirken, işçilerin önüne barikat kuruldu.

Makineleri yüklemek üzere tırların fabrikaya girişi sırasında işçilerin kapı önüne geçmesine izin verilmedi.

İŞÇİLERE POLİS BARİKATI

Polis, fabrikanın bulunduğu sokağın başına da barikat kurarak grev alanına geçişi engelledi.

Evlerinden apar topar gelen kadın işçilerin dahi alana girişi durduruldu.

İşçilerin, “Makinelerin çıkarılmasına izin vermeyeceğiz” diyerek kapı önüne geçme girişimi polis barikatıyla engellendi.

Bu sırada kısa süreli arbede yaşandı, Çok sayıda çevik kuvvet alana sevk edildi.

Emniyet amirinin, “Ben işin tarafı değilim, benimle konuşmayın” sözlerine işçiler, “Şu an taraf oluyorsunuz. Yasal olmayan bir sürece destek veriyorsunuz. Biz hâlâ bu fabrikanın çalışanıyız, işten atılmadık. Patron suç işliyor, siz de buna destek oluyorsunuz” diyerek tepki gösterdi.

İŞÇİLERDEN TEPKİ

Bir işçi, “Çocuklarımız evde aç. Daha düne kadar 7 yaşındaki çocuklarımız bizimle birlikte burada direniyordu. Biz emeğimiz için buradayız. Suçu işleyen patron nerede? Grev kırıcılığı suçu işleniyor ve patron bu hırsızlığı sıcacık yatağında yatarken ülkenin polislerine yaptırıyor'' diye konuştu.

Bir başka işçi ise, “Üç kez grev kırıcılığı yapan patronun kapısına değil, sendika hakkı için direnen, emeğine sahip çıkan işçilerin önüne barikat kuruluyor, karşısına polis dikiliyor” diyerek tepki gösterdi.

Kadın işçilerin can güvenliğinin hiçe sayıldığını vurgulayan işçiler ve alanda bulunanlar, “Kadın cinayetlerini durdurmuyorlar ki şimdi burada kadın işçileri korusunlar” sözleriyle yaşananlara tepki gösterdi.

Direnişlerine devam eden işçiler, emek ve demokrasi güçlerine grev alanını güçlendirme çağrısı yaptı.