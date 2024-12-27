Temel Conta’da grev kırıcılığına işçiler tepki gösterdi

İzmir Kemalpaşa’da bulunan Temel Conta fabrikasında grev 18’inci gününe girerken, işveren makineleri fabrikadan çıkarma girişiminde bulundu. İşçiler, bu hukuksuz hamleye tepki göstererek grev alanında nöbet tutmaya başladı ve makinelerin çıkarılmasını engellemeye çalıştı.

Petrol-İş Sendikası Aliağa Şube Başkanı Hasan Toptan, grev hakkının Anayasa ve yasalarla güvence altına alındığını hatırlatarak işverenin bu girişiminin açıkça hukuksuz olduğunu dile getirdi.

Toptan, “Grev, işçilerin Anayasal hakkıdır. İşverenin bu hamlesi grevin etkinliğini zayıflatmayı hedefleyen ve hukuki olarak suç teşkil eden bir girişimdir. Grev süresince işverenin grev kırıcı faaliyetlerde bulunamayacağı yasada açıkça belirtilmiştir. Makinelerin çıkarılması ya da fabrikaya yeni malzeme sokulması, işçilerin haklarını zayıflatmayı hedefleyen açık bir saldırıdır” dedi.

"HAKKIMIZA SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Toptan, işverenin grev kırıcı hamlelerine karşı yasal süreç başlatacaklarını ifade ederek şunları söyledi: “Bu mücadele yalnızca Temel Conta işçilerinin değil, tüm işçi sınıfının mücadelesidir. İşverenin yasadışı hamlelerine karşı hukuka ve hakkımıza sahip çıkarak mücadelemize devam edeceğiz. Bu hukuksuzluğa asla izin vermeyeceğiz.”