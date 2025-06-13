Temel Conta’da grev kırıcılık davası başladı

186 gündür grevde olan Temel Conta işçileri, Bayraklı Adliyesi Ek Binası önünde bir araya geldi. Patronun grev kırıcılığına karşı dava açan Petrol-İş Aliağa Şubesi’nde örgütlü işçiler, duruşma öncesinde basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamayı iş yeri temsilcisi Sinem Kaya okudu.

“186 gündür alın terimizin karşılığını alabilmek, haklarımızı savunmak ve insanca bir yaşam için mücadele ediyoruz” ifadeleriyle sözlerine başlayan Kaya, şunları kaydetti:

“Biliyoruz ki bu mücadele sadece bizim değil, bütün işçi sınıfının mücadelesidir. Ve yine biliyoruz ki bu greve yalnızca ücret için değil, insanca çalışmak, insan onuruna yaraşır bir yaşam sürmek, çocuklarımıza onurlu bir gelecek bırakmak için çıktık. Onurlu mücadelemizde işverinin grev kırıcılığına şahit olduk. Grevi kırmak için her yolu denedi. Grevdeyken içerideki arkadaşlarımıza bizim işlerimizi yaptırdı. Bu da yetmedi; makinaları, kalıpları alıp diğer fabrikamıza taşıdı ve işçilere bizim işlerimizi yaptırdı. Oradaki işçilere bizim işlerimizi yaptırdı. Yetmedi içerideki arkadaşlarımızı bize karşı kışkırttı ve saldırttı. Yetmedi, grev çadırımızı gözetleyen kamera taktırdı.”

"BEDELİ KOMİK BİR PARA CEZASI"

Grev kırıcılığın suç olduğunu vurgulayan Kaya, “İşverenin grev kırıcılık suçuna karşı hukukun kapısını çaldık, ‘İşveren suç işliyor, müdahale edin’ dedik. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na başvurduk. Bakanlık müfettişlerinin yapmış olduğu soruşturmada işverenin grev kırıcılığı yaptığı ortaya çıkmasına rağmen bunun bedeli yalnızca komik bir para cezası oldu” dedi.

Gelinen noktada Bakanlık soruşturması ile tespit edilen işverenin suç işleyen eylemlerini henüz yargı kararlarıyla önleyebilmiş olmadıklarını belirten Kaya, “186 gündür haklarımızı çiğneyenlerle her yerde, her platformda hesaplaşacağız. Bu mücadeleden asla geri adım atmayacağız” diye konuştu.

Ülkede işçilerin grev hakkını çiğneyenlerin cezalandırılmadığını vurgulayan Kaya, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Aksine korunuyor. Sırtları sıvazlanıyor. Suçları ödüllendiriliyor. Bizler ise 186 gündür adalet arıyoruz. Ama gördük ki yoksulun, emekçinin kapısını çalacağı adalet bu binalarda yok. Adı var ama kendisi yok. O yüzden sesleniyoruz. Biz adalet arıyoruz, bulamıyorsak da biz kuracağız. Bu ülkede bakanlığı, binası bulunan ama kendisi bulunmayan adaleti aramak, bulmak, yoksa da sağlamak için yeni bir mücadele hattı örmek için tüm dostlarımıza özellikle de benzer mücadeleleri ortaya koymuş olan Polonez, Fernas, Çayırhan, Agrobay'daki sınıf kardeşlerimizi grev çadırımıza bekliyoruz. Ülkenin dört bir yanında insan onuruna uygun bir şekilde çalışmak için grevlerinizi sürdüren sınıf kardeşlerimize selam olsun. Destek olan herkese yürekten teşekkür ediyoruz. Biz kazanacağız çünkü haklıyız. Ve haklı olanlar eninde sonunda mutlaka kazanır.”

DAVA ERTELENDİ

Açıklamanın ardından görülen duruşmada, işveren erteleme talebinde bulundu. İşverenin tanığının il dışında olduğunu beyan etmesinin ardından dava 9 Eylül Salı günü saat 14.00’e ertelendi.