Temel Conta’da patron suç işliyor: Grevdeki işçilere saldırı

Temel Conta fabrikasında Petrol-İş Sendikası Aliağa Şubesi öncülüğünde süren grev 159’uncu gününe ulaştı.

16 Mayıs Cuma günü grev alanında bulunan işçiler, Sergen Topu isimli kişinin fiziksel ve sözlü saldırısına uğradı. Petrol-İş Sendikası, yaşanan saldırıya dair yazılı açıklama yayımladı.

Sendika tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“16 Mayıs 2025 tarihinde grev alanında bulunan arkadaşlarımız, işverenin içerideki grev kırıcı işçileri kışkırtarak yönlendirdiği Sergen Topu isimli şahsın hem fiziksel hem de sözlü saldırısına maruz kalmıştır. Grevdeki işçilerin kararlılığını kırmaya yönelik bu provokatif yöntemlerin, işverenin bilgisi ve yönlendirmesiyle gerçekleştiği açıktır. Grevimizin ilk gününden bu yana, grev kırıcılığı yapan, içerideki işçileri grevdeki arkadaşlarımıza karşı kışkırtan ve bu tutumuyla suç işleyen Temel Conta patronu Tamer Kipi’yi bir kez daha uyarıyor ve şiddetle kınıyoruz.”

“Temel Conta işçileri yalnız değildir” denilen açıklama, “Hiçbir saldırı, hiçbir baskı bizi haklı mücadelemizden alıkoyamaz. Hakkımızı istiyoruz ve alacağız. Yaşasın grevimiz, yaşasın örgütlü mücadelemiz” ifadeleriyle sonlandı.