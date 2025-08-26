Temel Eğitim Kanunu’na bir darbe daha: "Ankara’nın tek kız ortaokulu"

AKP hükümetleri döneminde eğitim alanında yaşanan tartışmalı uygulamaların bir yenisi daha açığa çıktı. Ankara’nın göbeğinde açılan bir ortaokulun, “Ankara’nın tek kız ortaokulu” sloganıyla reklam yaptığı öğrenildi. Skandalı kamuoyuna duyuran CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, “Karma eğitim Türkiye’nin kırmızı çizgisidir” dedi.

Ankara Dikmen’de bulunan Polisevi’nin karşısına yeni bir ortaokul açıldığı bildirildi. Nevzat Ayaz Kız Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde açılan ortaokula erkek öğrencilerin alınmadığı belirtildi.

CEMAAT MANTIĞI

Okul, öğrenciler ve veliler için hazırladığı duyuru afişinde, “Ankara’nın tek kız ortaokulu” sloganını kullandı. Uygulamaya tepki gösteren CHP’li Murat Emir, “Henüz 10 yaşındaki erkek çocuklarını kızlarla aynı sırada okutmayı sakıncalı bulan bu anlayış, laik Cumhuriyetin değil, cemaatlerin mantığının ta kendisidir” diye konuştu.

CUMHURİYETİN TEMELİ HEDEFTE

Temel Eğitim Kanunu’nun, “Karma eğitim esastır” maddesine dikkati çeken Emir, şunları söyledi:

“Sadece istisnai zorunluluklarda farklı cinsiyetlere ayrılmış okullar olabilir. Hangi zorunluluk sizi 10 yaşındaki çocukları ayırmaya mecbur bıraktı? Hangi imkan ve şartlar çocukları daha baştan cinsiyetlerine göre kategorize etmenizi gerektirdi?

Denetlemediğiniz, ‘Bizden’ diye kayırdığınız onlarca cemaat ve vakıf okulunda, yurtlarda erkek çocuklarını kızlardan ayırmadınız; tam tersine, o kapalı dünyalarda istismar ettiniz. Bugün kızlarla aynı ortaokulu paylaşmasını sakıncalı bulduğunuz 10 yaşındaki erkek çocukları, sizin gözetmediğiniz cemaat yurtlarında, vakıf kurslarında istismara uğradılar. Yusuf Tekin’in ve AKP’nin ağzından dökülen sözler, sadece çocukları değil, Cumhuriyetin temelini de hedef alıyor.”