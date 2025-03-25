Temel gıda fiyatlarında enflasyon tırmanışa geçti

HABER MERKEZİ

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’na bağlı KAMUAR’ın Mart 2025 “Halkın Enflasyonu” araştırmasına göre, gıda fiyatları bir ayda yüzde 6,8 oranında artış gösterdi.

Ocak-Mart dönemindeki toplam gıda enflasyonu yüzde 13,6’ya ulaşırken, yıllık bazda artış yüzde 54,2 olarak hesaplandı.

Son 12 ayın ortalama gıda fiyatları ise bir önceki 12 aylık döneme göre yüzde 68,3 yükseldi. Sebzede aylık artış yüzde 19,8, meyvede ise yüzde 12,7 oldu. Bu ürün gruplarındaki yıllık artış oranları da sebzede yüzde 179,7, meyvede yüzde 123,8 oldu.

Kamu çalışanlarının maaş artışları, gıdadaki artışın gerisinde kaldı. Eylül 2021’den bu yana kamu çalışanı maaşları yüzde 881,5 oranında artarken, aynı dönemde gıda fiyatları yüzde 1165 yükseldi.

Ocak ayında verilen yüzde 6’lık toplu sözleşme zammı ise yılın ilk iki ayında erimişti.