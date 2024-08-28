Temel haklara erişim yok

Cezaevinde tutuklulara yönelik hak ihlalleri sürerken İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi ‘Doğu Karadeniz ve Erzincan Hapishaneleri İnsan Hakları İhlalleri İnceleme ve Tespit Raporu’nu yayımladı. Tutukluların temel haklarına dahi erişim konusunda ihlaller yaşandığına dikkat çekilen raporda tutukluların ağız içi ve çıplak arama dayatmasına maruz bırakıldığına dikkat çekildi. Raporda, çıplak aramayı reddeden tutukluların birkaç gün süreyle müşahede odasında tutulduğu ve sözlü şiddete maruz bırakıldığı ifade edildi.

Rapora ilişkin açıklamada konuşan İHD Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Yılmaz, cezaevlerinde hak ihlallerinin artarak devam ettiğini ifade ederek, “Adalet Bakanlığı’na, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na çağrıda bulunuyoruz, Türkiye hapishanelerinde sistematik bir şekilde mahpusların hakları ihlal edilmekte” dedi.

HASTANEYE GİTMİYORLAR

Tutukluların temel haklarına dahi erişim konusunda ihlaller yaşadığına dikkat çeken İHD Şube Yöneticisi Ali İhsan Demirtaş, Giresun Espiye L Tipi Hapishanesi’nde tutuklulara hastaneye sevk sırasında ağız içi arama uygulamasının dayatıldığını ifade etti. Demirtaş, “Mahpusların söz konusu onur kırıcı ve aşağılayıcı uygulamayı kabul etmedikleri için yaklaşık üç yıldır hastaneye gitmedikleri, uzun süre boyunca hastaneye gitmemelerinden kaynaklı olarak mahpuslarda mevcut hastalıklarının yanında yeni birçok hastalığın oluştuğu iletilmiştir. Mahpuslar hapishaneye ilk girişte çıplak aramaya maruz kaldıklarını, çıplak aramayı kabul etmeyen mahpusların 1-2 gün süreyle müşahede odasında tutulduklarını ve hakaretlere maruz bırakıldıklarını heyetimize iletmişlerdir” diye konuştu.

Demirtaş, ziyaret edilen hapishanelerdeki tutukluların tamamının ailelerine yüzlerce kilometre uzakta bulunan cezaevlerinde tutulduğunu ifade etti. Demirtaş şunları söyledi: “Mahpusların ailelerine yakın bir hapishaneye sevk taleplerine cevap verilmediği, sevk taleplerinin gerekçesiz bir şekilde reddedildiği ya da kapasite doluluğu gerekçe gösterilerek reddedildiği heyetimize aktarılmıştır. Mahpuslar kantinde satılan ürünlerin çok pahalı olduğunu, ürünlerin kalitesiz olduğunu ve ürün çeşitliliğinin az olduğunu ifade etmişlerdir. Kadın mahpuslar idarece sağlanması gereken hijyenik pedlerin kendilerine ücretsiz olarak verilmediğini söylemişlerdir ve kantinde ise hijyenik ped fiyatlarının piyasa değerinin çok üstünde olduğunu belirtmişlerdir.”