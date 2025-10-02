Temel ihtiyaçlarda fiyatlar şaha kalktı: En büyük mücadele hayatta kalabilmek

Ekonomi Servisi

Günden güne derinleşen ekonomik kriz ortamında giderek artan hayat pahalılığı, yurttaşın temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesini dahi neredeyse imkânsız kılıyor. İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) yayımladığı kentin 2025 Eylül tüketici fiyat endeksi, mega kentte hayatta kalabilmenin dahi bir mücadele haline geldiğini gözler önüne serdi. İTO’nun raporuna göre İstanbul’da yıllık enflasyon yüzde 40,75, aylık enflasyon ise yüzde 3,19 oldu.

EĞİTİM HARCAMALARINA YÜZDE 24 ZAM

En yüksek artış yeni eğitim döneminin başlamasıyla birlikte eğitim harcamaları grubunda oldu ve fiyatlar aylık bazda yüzde 24,26 yükseldi. Eğitimi yüzde 4,40 ile ulaştırma ve gıda, ardından ise yüzde 3,85 ile alkolsüz içecekler grupları izledi. Alkollü İçecekler ve Tütün grubunda ise küçük bir gerileme yaşandı ve fiyatlar yüzde 0,05 oranında azaldı.

Yıllık bazdaki artışlar ise kentte barınabilmenin bile imkânsızlaştığını ortaya koydu. Yıllık bazda konut kalemindeki artış yıllık bazda yüzde 64,01 olarak gerçekleşti. Konuttaki artışı yüzde 62,54 ile eğitim kalemi izledi.

Lokanta ve otellerde artış yüzde 35,22 olarak gerçekleşirken ev eşyası kalemi yıllık bazda yüzde 32,92 arttı. Çeşitli mal ve hizmetler grubundaki artış ise yüzde 35,66 oldu. Buna karşılık alkollü içecekler ve tütün grubunda yıllık artış oranı yüzde 23,84 ile en düşük seviyede kaldı.

ENFLASYONU 6 AYLIK ZİRVESİNDE

İTO’nun değerlendirmesine göre fiyat artışlarında okulların açılması, ulaştırmada kamu kaynaklı düzenlemeler ve gıda ürünlerinde mevsimsel etkiler belirleyici oldu. Böylece Eylül 2025’te İstanbul’un enflasyon görünümünde özellikle eğitim ve konut kalemleri öne çıktı.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), Eylül 2025 dönemine ilişkin Gıda Fiyat Endeksi (TEGE) verilerini açıkladı. Buna göre, 1-30 Eylül 2025 döneminde aylık gıda enflasyonu yüzde 2,81 oranında gerçekleşerek son 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Böylece gıda enflasyonu, yüzde 2,68 olarak gerçekleştiği nisan ayının ardından rekor tazeledi.

Eylül ayında taze meyve ve sebze kategorisinde fiyatı en fazla düşen ürünler limon, salatalık ve karpuz oldu. Buna karşılık sivri biber, çarliston biber ve kıvırcık fiyatlarında belirgin artışlar kaydedildi. Fiyatlar sivri biberde yüzde 78, çarliston biberde yüzde 53,6, kıvırcıkta yüzde 48,9 oranında arttı. En fazla düşüş olan limonun fiyatı ise yüzde 50,7 azaldı. Taze meyve ve sebze dışındaki ürünlerde ise en yüksek fiyat artışı Antep fıstığı, sakatat ürünleri ve reçelde görülürken lokum, ay çekirdeği ve kakaolu toz içecek fiyatlarında düşüş yaşandı. Zirvede yer alan Antep fıstığının fiyatının artış oranı yüzde 24,6 oldu.