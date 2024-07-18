Temel Karamollaoğlu'nun annesi Edibe Karamollaoğlu hayatını kaybetti
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun annesi Edibe Karamollaoğlu yaşamını yitirdi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun annesi Edibe Karamollaoğlu'nun hayatını kaybettiği açıklandı.
Saadet Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda cenazenin Karşıyaka Mezarlığı’na defnedileceği belirtildi.
Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu’nun muhtereme anneleri Edibe Karamollaoğlu hakkın rahmetine kavuşmuştur.— Saadet Partisi (@SaadetPartisi) July 18, 2024
Cenazesi yarın Ankara Karşıyaka Camii’nde kılınacak Cuma namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’na defnedilecektir.
Merhumeye Allah’tan rahmet, Genel Başkanımız Sayın… pic.twitter.com/VwAJ8RtLM0
CHP Genel Başkanı Özgür Özel de sosyal medya hesabından annesini kaybeden Temel Karamollaoğlu'na başsağlığı diledi.
Yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle öğrendiğim Saadet Partisi Genel Başkanı Sn. Temel Karamollaoğlu'nun annesi Edibe Karamollaoğlu’na Allah’tan rahmet, Karamollaoğlu ailesine başsağlığı diliyorum.— Özgür Özel (@eczozgurozel) July 18, 2024