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Temel Karamollaoğlu'nun annesi Edibe Karamollaoğlu hayatını kaybetti

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun annesi Edibe Karamollaoğlu yaşamını yitirdi.

Güncel
  • 18.07.2024 15:33
  • Giriş: 18.07.2024 15:33
  • Güncelleme: 18.07.2024 15:41
Kaynak: Haber Merkezi
Temel Karamollaoğlu'nun annesi Edibe Karamollaoğlu hayatını kaybetti

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun annesi Edibe Karamollaoğlu'nun hayatını kaybettiği açıklandı.

Saadet Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda cenazenin Karşıyaka Mezarlığı’na defnedileceği belirtildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de sosyal medya hesabından annesini kaybeden Temel Karamollaoğlu'na başsağlığı diledi.

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