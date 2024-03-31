Temel Karamollaoğlu oyunu kullandı: Seçime saygı duymak zorundayız

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Mahalli seçimler vesilesiyle beldelerimizi, ilçelerimizi, illerimizi kimler yönetecek belirlenmiş olacak. Hepimiz de bu seçime saygı duymak zorundayız" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için beraberindeki partililerle Çankaya Lisesi'ne geldi. Burada vatandaşlarla selamlaşan Karamollaoğlu, 1052 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Daha sonra açıklama yapan Karamollaoğlu, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Mahalli seçimler vesilesiyle beldelerimizi, ilçelerimizi, illerimizi kimler yönetecek belirlenmiş olacak. Hepimiz de bu seçime saygı duymak zorundayız" değerlendirmesinde bulundu.