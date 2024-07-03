Temel neden denetimsizlik!

Haber Merkezi

İzmir’deki 5 kişinin yaşamını yitirdiği tüp patlamasına ilişkin 2 kişi tutuklandı. Torbalı’da bir lokantada 5 kişinin ölümü, 63 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan tüp patlamasıyla ilgili TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) İzmir Şubesi açıklama yaptı.

Mühendisler, yaptıkları açıklamada, "Torbalı’da meydana gelen patlamanın nedeninin ilk incelemelere göre, büyük endüstriyel LPG tüpü ile yer ocağı arasındaki bağlantıda meydana gelen kaçak ve bu nedenle meydana gelen gaz birikiminin olduğu düşünülmektedir. Gaz kaçak alarm cihazının bulunmaması ve yeterli/uygun havalandırma sisteminin mevcut olmaması nedeniyle gaz birikimi fark edilememiştir" denildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan patlamaya ilişkin gözlatına alınan lokanta sahibi G. K. ve tüpü değiştiren M. K. adlı kişiler de işlemlerinin ardından sağlık kontrolüne götürülerek, adliyeye sevk edildi. Savcılıkça ifadeleri alınan 2 kişi tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edildi. Lokanta sahibi G. K., jandarma ve savcılıkta, tüpün cumartesi öğleden sonra değiştirildiğini, işyerinin gece 02.00’ye kadar açık olduğunu, herhangi bir gaz kokusu almadıklarını, patlamanın nedenini bilmediği yönündeki, M. K. ise tüp değiştirme işlemini usulüne uygun yaptığını, sızıntı kontrolünü gerçekleştirdiği yönündeki ifadesini Sulh Ceza Hakimliği’nde de tekrarladı. İfadelerin ardından Sulh Ceza Hâkimliği, 2 kişinin "birden çok kişinin ölümüne neden olmaktan" tutuklanmasına karar verdi.