Temelsizleştirilmiş özel/kamusal gerilimi

Kültür Sanat Servisi

Merve Elveren ve Meriç Öner’in küratörlüğünü üstlendiği “VarYok”, 11 Ekim 2025 - 16 Ağustos 2026 arasında YUNT’ta. Üç bölüm hâlinde bir yıla yayılan sergi; kişiler, cisimler, mekânlar ve tarihler aracılığıyla birbirine teğet geçen geçmiş ve gelecek tahayyüllerini ortaya seriyor. Farklı an ve coğrafyalara sıçrayan sergide katılımcılar, araştırmalarını ve üretimlerini temelsizleştirilmiş özel/kamusal gerilimi üzerinden yeniden yorumluyor.

11 Ekim 2025 - 1 Şubat 2026 arasında projenin birinci bölümü “VarYok: Canlı” mimarlık tarihçisi Gürbey Hiz’in bilim ve edebiyat dergisi Servet-i Fünûn’dan yola çıkarak oluşturduğu eleştirel modernite atlasından bir seçkiyi sanatçı Emre Hüner’in Neochronophobiq (2015) isimli videosu ve video için tasarladığı seramik karakterler ile buluşturuyor.

“VarYok: Canlı”yı 4 Şubat 2026 - 3 Mayıs 2026 arasında Metehan Özcan, Mona Mahall ve Aslı Serbest’in katılımıyla “VarYok: Halı Altı” takip ediyor. Programın son bölümü “VarYok: Anıtsı” ise 6 Mayıs 2026 - 16 Ağustos 2026 tarihleri arasında Firuzan Melike Demirtaş ve Deniz Tortum’un çalışmalarını bir araya getiriyor.