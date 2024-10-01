Temettü nedir? Temettü dağıtmak ne demek? Şirketler neden temettü dağıtır?

Temettü, şirketlerin yıl içinde elde ettikleri kârın bir kısmını ya da tamamını hissedarlarına dağıttığı, yatırımcılara yönelik bir gelir paylaşımı yöntemidir.

Temettü, genellikle halka açık şirketlerde, hissedarlara ödediği kâr payı olarak bilinir.

Hissedarlar, şirketin hisse senetlerine sahip oldukları için bu kâr payından faydalanırlar.

Temettü ile ilgili detaylar şöyle:

TEMETTÜ NEDİR?

Temettü, bir şirketin dönem içinde elde ettiği net kârın, hissedarlar arasında paylaştırılması anlamına gelir.

Şirketin kazandığı kârdan, hissedarlara yapılan bu ödeme, yatırımcıların şirkete yaptığı yatırımı ödüllendirme amaçlıdır.

Şirketin kârı arttıkça, temettü ödemeleri de artabilir.

Ancak, temettü ödemesi şirketin kâr elde etmesine ve yönetim kurulu tarafından onaylanmasına bağlıdır.

TEMETTÜ DAĞITIMI NASIL YAPILIR?

Temettü dağıtımı, genellikle nakit olarak yapılır, ancak bazı durumlarda şirketler temettüyü hisse senedi olarak da dağıtabilir.

Nakit temettü, hissedarların hesaplarına doğrudan para olarak yansırken, hisse senedi temettüsünde, hissedarlar mevcut hisse senetlerine ek olarak yeni hisseler elde ederler.

TEMETTÜ TÜRLERİ NELERDİR?

Nakit Temettü: Şirketin kârından doğrudan nakit olarak ödenir.

Hisse Senedi Temettüsü: Şirket, hissedarlarına yeni hisse senetleri dağıtır.

Bu durumda, hissedarların sahip olduğu hisse sayısı artar, ancak şirketin piyasa değeri değişmez.

Temettü Oranı Nasıl Hesaplanır?

Temettü oranı, bir şirketin hisse başına ödediği temettü miktarının, hisse senedinin fiyatına oranlanmasıyla hesaplanır.

Yatırımcılar, bu oranı dikkate alarak, yatırımlarının getirisini değerlendirebilir.

Temettü oranı, yatırımcıların o şirketin ne kadar kârlı olduğuna ve hisselerine yatırım yapmanın getireceği kazanca ilişkin önemli bir göstergedir.

Temettü Oranı = (Hisse Başına Temettü / Hisse Fiyatı) x 100

TEMETTÜ ÖDEME TARİHLERİ

Temettü ödemeleri, şirketin yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihlerde yapılır. Şirketin genel kurul toplantısında temettü ödeme kararı alındıktan sonra, belirlenen tarihlerde hissedarlara kâr payı ödemesi yapılır. Yatırımcıların, temettü alabilmek için belirlenen "temettü alma hakkı tarihi"nde hisseye sahip olmaları gerekir.

TEMETTÜ VEREN ŞİRKET NEDEN ÖNEMLİ?

Temettü, özellikle uzun vadeli yatırımcılar için önemli bir gelir kaynağıdır. Şirketin her yıl düzenli olarak temettü ödemesi, yatırımcıların kazançlarını artırırken, şirketin finansal sağlığının iyi olduğunu da gösterir. Temettü ödemesi yapan şirketler, genellikle istikrarlı ve kârlı şirketler olarak kabul edilir. Bu da yatırımcıların o şirketin hisse senetlerine olan güvenini artırır.

TEMETTÜ YATIRIMI NEDİR?

Temettü yatırımı, yatırımcıların düzenli olarak temettü ödeyen şirketlerin hisselerini satın alarak uzun vadede gelir elde etmeyi hedefledikleri bir stratejidir. Bu tür yatırım stratejisi, pasif gelir elde etmek isteyen yatırımcılar için cazip olabilir. Yatırımcılar, temettü ödemelerini düzenli bir gelir kaynağı olarak kullanabilir veya bu ödemeleri yeniden yatırarak daha fazla hisse alıp portföylerini büyütebilirler.

TEMETTÜ GELİR VERGİSİ

Temettü geliri, Türkiye'de vergiye tabi bir gelir türüdür. Hissedarlar, elde ettikleri temettü gelirinden belirli bir oran üzerinden vergi ödemekle yükümlüdür. Bu vergi oranı, hissedarın elde ettiği temettü miktarına göre değişiklik gösterebilir.

TEMETTÜ GETİRİSİ YÜKSEK ŞİRKETLER

Bazı şirketler, düzenli olarak yüksek temettü ödemeleri yaparlar. Bu şirketler genellikle istikrarlı kârlılık gösteren büyük firmalardır. Yatırımcılar, yüksek temettü getirisi sağlayan bu şirketlere yatırım yaparak, uzun vadede düzenli gelir elde edebilirler. Temettü getirisi yüksek olan şirketler genellikle enerji, bankacılık ve telekomünikasyon sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerdir.

TEMETTÜ VEREN HİSSENİN FİYATI NE OLUR?

Temettü ödemesi yapıldıktan sonra, hisse senedinin fiyatı genellikle düşer. Bu, temettü dağıtımıyla birlikte şirketin kasasından çıkan nakit miktarının hisse fiyatına yansımasıdır. Ancak, bu düşüş genellikle kısa sürelidir ve hisse fiyatları tekrar toparlanma eğilimindedir. Bu nedenle, temettü ödemesi sonrası hisse fiyatındaki düşüş, yatırımcılar tarafından geçici bir durum olarak görülür.

TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER NASIL SEÇİLİR?

Düzenli ve yüksek temettü ödeyen şirketler genellikle finansal olarak istikrarlı ve kârlıdır. Bu şirketlerin geçmiş performansları incelenebilir.

TEMETTÜ ÖDEMESİ SONRASI HİSSE FİYATI DÜŞER Mİ?

Evet, temettü ödemesi sonrası hisse fiyatında genellikle bir miktar düşüş yaşanır.

TEMETTÜ NE KADAR SIKLIKLA ÖDENİR?

Temettü genellikle yılda bir veya iki kez ödenir, ancak bu şirketin kararına bağlıdır.

TEMETTÜ ÖDEMESİ YAPMAYAN ŞİRKETLER NEDEN TERCİH EDİLİR?

Bazı yatırımcılar, kârını yeniden yatırıma yönlendiren ve temettü ödemeyen şirketleri büyüme potansiyeli nedeniyle tercih edebilir.