Temiz çevre hakkı her an ihlal ediliyor

Haber Merkezi

Birçok kentte halk sağlığı hiçe sayılıyor. Temiz bir çevre de yaşama hakkı ihlal ediliyor. O haberlerden biri Osmaniye’den geldi. Düziçi ilçesinde şehrin kanalizasyonunun aylardır Bostanlar Köyü Göllüler Mahallesi'nden geçen Sabun Çayı’na dökülüyor. Köylüler salgın hastalıkların ortaya çıkmasından endişe ediyor. Belediyenin arıtma tesisinin olduğunu ancak çalışmadığını ifade eden yurttaşlar çözüm bekliyor. Haruniye Halk Derneği Genel Başkanı Mehmet Sümbül, “100 bin nüfuslu ilçenin lağımı buraya akıyor. Kokudan durulmuyor, yoğun sinek var. Sabun Çayı’nda yüzüyor balık tutuyorduk. Bir an önce çözüm bulunmalı” dedi.

AKP’li Düziçi Belediye Başkanı Mustafa İba’nın halkın sağlığıyla oynadığını vurgulayan Sümbül, ciddi bir su krizi yaşandığını da aktardı.

KAMYONLARCA ŞÜPHELİ ÇÖP

Bir başka haber ise Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinden. Bir kireç fabrikasının arkasındaki alana kimyasal içerikli olduğu öne sürülen tonlarca çöp döküldü.

CHP’li Belediye Meclis Üyeleri Vedat Tenel ve Mustafa Uz olayı görüntülemek istedi. Tenel, “Yanımıza araçla gelen bir grup görüntü almamızı engellemek istedi. Bize ‘Belediye başkanının haberi var, beraber dolaştık’ diyerek olayı savundu. Aralarında daha önce AKP Gençlik Kolları başkan adayı olan Kaan Aydoğan da vardı ve kaba şekilde ‘Siz burada ne arıyorsunuz?’ diye çıkıştı” dedi.

Daha sonra belediyeye giderek yetkililerle görüştüklerini aktaran Tenel, şöyle konuştu: “Yazı işleri, mali işler ve zabıta personeli konudan habersiz olduklarını söyledi. Dökülen atıklar büyük ihtimalle kimyasal içerikli hazır beton artıkları. Belediye ilgisiz.”