Temiz deniz, sağlıklı bir gelecek

Çeşme’de deniz ekosistemini korumak üzere çıkılan yolda bugüne kadar gelinen süreci paylaşmak ve bundan sonraki hedefleri konuşmak amacıyla düzenlenen Temiz Çeşme Temiz Deniz Gala Gecesi’nde, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz, ilçe protokolü, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile oda ve dernek temsilcileri yer aldı.

Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz, Çeşme’nin mavisine sahip çıkmak ve bu çevreci ve kamucu yolun ne kadar kararlı ve bilimsel temellere dayandığını göstermek için bir araya geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:

“Çeşme Belediyesi olarak ‘Temiz Çeşme Temiz Deniz’ hareketi ile bir zihniyet dönüşümünü de temsil ettik. Bilimin rehberliğinde doğayla uyumlu, dayanışmacı bir yerel yönetim anlayışını hayata geçirdik. Bu anlayış, çalıştaylarla bilimsel raporlarla, kıyı temizliği ile yüzülebilir bir deniz için atılan somut adımlarla ete kemiğe büründü. Bu sürecin ilk adımını Ekim 2024’te TÜDAV iş birliği ile gerçekleştirdiğimiz Çeşme Yarımadası Deniz Çevresi Sorunları ve Çözümleri Çalıştayı ile attık. 4 oturumda deniz ekosistemininden biyoçeşitliliğe, mavi ekononomiden kirlilik mücadeleye uzanan kapsamlı tartışmalar yürüttük. Bu çalıştayın çıktıları sadece akademik değil; aynı zamanda somut çözüm önerileri ile dolu bir yol haritasıydı.”

“BU KOLEKTİF BİR MÜCADELEDİR”

Durmaz, ayrıca, 5-11 Haziran Çevre Koruma haftası kapsamında Çeşme Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık, Temizlik İşleri ve Afet İşleri Müdürlüğü, TÜDAV, AKUT, üniversiteler ve gönüllü çevre dostları ile birlikte, ilçede kıyı, dip ve çevre temizlikleri gerçekleştirdiklerini ve farkındalık oluşturmak amacıyla “Temiz Çeşme Temiz Deniz” sloganı ile panel düzenlendiğini de hatırlatarak, sözlerini şöyle noktaladı:

“Bu iş birlikleri yerel yönetimlerin tüm toplumsal yapılarla uyum içinde neleri başarabileceğini bir kez daha gösterdi. Çevre Haftası kapsamında Açık Deniz Yüzücüsü Emre Erdoğan’ın gerçekleştirdiği farkındalık yüzüşü ile bu süreci sadece görünürlük değil anlam da kattı. Çünkü bu kolektif bir mücadeledir. Bu vesile ile sürecin en başından beri yanımızda olan TÜDAV’a, değerli hocamız Prof. Dr. Ülgen Aytan’a, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğümüze, bilimsel katkıları ile süreci zenginleştiren üniversitelerimize ve tüm gönüllü yurttaşlarımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Temiz deniz, sağlıklı bir gelecek demektir ve bu geleceği hep birlikte inşa edeceğiz.”