‘Temiz Fethiye’ için topyekûn mücadele

Haber Merkezi

Fethiye Belediyesi, çevre duyarlılığını artırmak ve kent genelinde temizlik bilincini yaygınlaştırmak amacıyla “Temiz Fethiye” kampanyasının ilk etabını hayata geçirdi.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’nın katılımıyla Yarımada bölgesinde başlatılan temizlik çalışmaları, yurttaşlar katıldı. Özellikle yangın riski oluşturan cam şişeler ve çeşitli atıklar toplandı.

Başkan Karaca, “Ülkemizin dört bir yanında yaşanan orman yangınlarının haberlerini gördükçe büyük üzüntü yaşıyoruz. Bu nedenle kampanyamız hem çevreye duyarlılığı artırmak hem de temizlik bilincini daha da yaygınlaştırmak açısından son derece anlamlı” dedi.