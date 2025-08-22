"Temiz Fethiye" kampanyası Göcek’te yoğun katılımla gerçekleşti

Fethiye Belediyesi tarafından çevre duyarlılığını artırmak ve kent genelinde temizlik bilincini yaygınlaştırmak amacıyla başlatılan "Temiz Fethiye" kampanyası Göcek’te devam etti.

Göcek Ayten Koyu’nda gerçekleştirilen etkinliğe halk yoğun ilgi gösterdi. Katılımcılar, koyda bulunan cam şişeler ve çeşitli atıkları topladı.

Etkinliğe katılımı kolaylaştırmak için Fethiye Belediyesi tarafından Salı Pazarı’ndaki Zabıta Noktası’ndan ve Göcek Kültür Merkezi önünden otobüsler kaldırıldı. Çok sayıda çevreci de kampanyaya destek vermek için Göcek’e geldi.

"DOĞAMIZI KORUMAK HEPİMİZİN SORUMLULUĞU"

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, çevre temizliğine yönelik farkındalık çalışmaları kapsamında düzenlenen kampanyaya gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Karaca, "Doğamızı korumak hepimizin sorumluluğu. ‘Temiz Fethiye’ kampanyasıyla hem çevremizi temiz tutuyoruz, hem de gelecek nesillere daha yaşanabilir bir kent bırakmayı hedefliyoruz” dedi. Göcek’teki kampanyaya katılım sağlayanlar ilgili de konuşan Karaca, “Çevreci gönüllü vatandaşlarımızın bu kampanyaya verdikleri destek beni fazlasıyla mutlu etti. Her vatandaşıma, STK temsilcilerine, birimlerimizdeki personelimize katılımları için teşekkür ederim" diye konuştu.