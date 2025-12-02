Temiz havamızı geri istiyoruz

İzmir-Menemen, Villakent Mahallesi’nde AKP’li Menemen Belediyesinin kaçak çöp yakma alanına yurttaşlar defalarca kez tepki gösterdi. Menemen Belediyesi, kısa bir süre önce çöp yakma işlemini yapmayacaklarını duyurmasına rağmen, tekrar çöp yakmaya devam etti.

Villakent Mahallesi’nde çöp yakma alanında toplanan yurttaşlar, Menemen Belediyesi’nin çöp yakmasını protesto etti. Foça Tarih ve Doğa Talanına Hayır Platformu arkasında toplanan yurttaşlar, “Villakent Menemen’in Çöplüğü Değildir”, “Çöp Yakma Sözünü Tut”, “Çöp Yakmak Suçtur” dövizleri taşınırken, vatandaşlar “Aydın Pehlivan Çöp Yakma sözü tut”, Çöp Yakmak Suçtur” ve “Havana Suyuna Toprağına Sahip Çık” solanlarıyla korsan çöp yakma alanına yürüdüler.

Villakent sakinleri adına ortak açıklamayı Villakent Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Şule Yüksel Günel okudu. Günel, “Yaklaşık iki yıl önce bahçe atıkları, Seyrek Arena yakınlarında biriktirilmeye başlanmış; ancak zaman içinde bu alan kontrolden çıkarak ana yoldan dahi görünür hale gelmiş, kaçak moloz ve çeşitli atık dökümleriyle daha da büyümüştür. Belediye bu durumu tel örgü ile sınırlandırmaya çalışmış olsa da sorun çözülememiştir” dedi. Günel, tekrarlayan yangınlar günlerce süren duman mahallemizin havasını ciddi şekilde kirletmeye neden olduğunu söyledi.

SÖZÜNÜZÜ TUTUN

Çoğu zaman itfaiyeden bile müdahale alınamadığını söyleyen Günel, “Yakma İşleminin Menemen Belediyesi tarafından yapıldığı tespit edildi. Yapılan takipler ve gözlemler sonucunda, bahçe atıklarının yakılması işleminin Menemen Belediyesi ekipleri tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Mahalle sakinlerimizin tek talebi, bu sözün sürdürülebilir bir uygulama ile desteklenmesi ve artık benzer bir çevre kirliliğine yol açacak herhangi bir işleme kesinlikle izin verilmemesidir. Yangınlar nedeniyle oluşan ağır yanık kokusu mahallemizin en uzak noktalarında bile hissedilmiş, gece ve gündüz devam eden bu durum halk sağlığını olumsuz etkilemiştir. Mahalle sakinleri olarak temiz hava hakkımızın korunmasını ve çevremizin güvence altına alınmasını talep ediyoruz” diye konuştu.

Menemen ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Tarım Komisyonu üyesi Erdal Karagöz, ise “İzmir’deki çöp sorununu çevreye ve insana zarar vermeden çözmek için İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak çözüm üretmeye çaba göstereceğiz” ifadelerini kullandı.