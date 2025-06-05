‘Temiz sicil’ indirimi

İstanbul’da Süleymancılara ait erkek öğrenci yurdunda 11 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan sanık İmam İbrahim Sığın’a verilen 28 yıllık hapis cezası Yargıtay’da bozuldu. Bozulma kararına gerekçe olarak sanığın duruşma tutanaklarına yansıyan kötü bir tutumunun olmaması ve ‘sicilinin temizliği’ gösterildi. Avukat Sena Topuz, sıradaki duruşmanın 19 Haziran’da görüleceğini kaydederek “Sanığın cezasında indirim uygulanmamalı” dedi

Ümraniye’deki Süleymancılara ait Osmangazi Arifiye Ortaokul Erkek Öğrenci Yurdu’nda 11 yaşında bir çocuk yurtta imamlık yapan İbrahim Sığın tarafından 2 sene önce istismar edildi. Çocuğun yaşanılanları ailesine anlatması üzerine aile şikâyette bulundu ve İbrahim Sığın tutuklandı. İstanbul Anadolu 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın duruşmasında, sanık İmam İbrahim Sığın’a, "cinsel istismar" suçundan, 28 yıl hapis cezası verildi.

Ancak cezanın bozulması talebiyle dosya Yargıtay’a taşındı. ‘İstinaf başvurusunun esastan reddine kararı’ talebiyle taşınan suç, Yargıtay tarafından bozuldu. Bozulma sebebi olarak sanığın duruşma tutanaklarına yansıyan kötü bir tutumu olmadığı ve sicilinin temiz olduğu işaret edildi. İndirim uygulanmadığı da kaydedilen gerekçede özetle şu ifadeler kullanıldı:

“İlk Derece Mahkemesi’nin soruşturma ile kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdiriyle anılan hükme ilişkin Bölge Adliye Mahkemesi kararı nazara alındığında yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine karar verilmiştir. Ancak; sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri gibi hususlar göz önünde bulundurularak 5237 Sayılı Kanun’un 62. Maddesi’nin uygulanıp uygulanmayacağının değerlendirilmesi gerekirken, herhangi bir adli sicil kaydı ile zabıtlara yansıyan olumsuz kişiliği bulunmayan sanık hakkında soyut ve yetersiz gerekçelerle takdiri indirim nedenlerinin uygulanmaması karşısında söz konusu hükme yönelik istinaf başvurusunun kabulü yerine esastan reddedilmesi hukuka aykırı bulunmuştur.”

ÜST HADDEN CEZA VERİLSİN

Avukatlar kararın Yargıtay’dan dönmesine tepki gösterdi. 19 Haziran’da görülecek duruşma öncesi yetkililere çağrı yapan avukatlar, “Sanığın cezasında indirim uygulanmamalı” dedi. Önce Kadınlar ve Çocuklar Derneği Avukatı Arzu Sena Topuz, BirGün’e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Cezanın belirlenmesi işlemi T.C.K.’nin 61’inci Maddesi uyarınca suçun işleniş biçimi, suçun işlendiği zaman ve yer, suçun konusunun önem ve değeri, meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığı gibi bir takım kriterler gözetilerek belirlenir. Dosyamızda suç ortaokul yaş düzeyinde çocukların yatılı olarak kaldığı bir yurtta, bakım ve gözetim yükümlüsü bir belletmen tarafından, nitelikli ve zincirleme şekilde gerçekleştirilmiş. Suç eylemi yurtta geceleri de kalıyor olan sanık tarafından bu kolaylık kullanılarak işlenmiştir. Suçun mağduru çocuk 11 yaşında. Yargıtay ilamı ile sanığın yargılama sürecindeki davranışları, adli sicil kaydının olmaması gibi gerekçelerle takdiri indirim yapılmaması bozma sebebi sayılmışsa da meydana gelen eylemin yaratmış olduğu toplumsal tehlike gözetilerek sanığa üst hadden ve indirimsiz ceza verilmesi gerektiği açık. Mahkemeden Yargıtay’ın bozma kararına rağmen yeniden indirimsiz ve üst hadden ceza vermesini talep edeceğiz. Çocuklara yönelik istismar suçlarında caydırıcı cezalar verilmesi için mücadelemiz sürecek.”