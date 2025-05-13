Temiz yakıt, kaliteli hava

Haber Merkezi

Geçen yıl, emisyon kontrol alanı (ECA) ilan edilen Akdeniz, bir yıllık geçiş döneminin ardından 1 Mayıs 2025 itibarıyla, resmen ECA oldu. Gemilerin daha temiz yakıtlar kullanmasını zorunlu kılan uygulama, denizcilik kaynaklı hava kirliliğinde %80’e varan azalma sağlayabilecek. Türkiye’nin Ege ve Akdeniz kıyılarını da kapsayan ECA, Çanakkale Boğazı girişinde son buluyor. Bu nedenle Marmara Bölgesi, hava kalitesindeki bu iyileşmeden yararlanamayacak. Ankara’nın Türk Boğazlar Sistemi için benzer bir hazırlık yürüttüğü bilinse de detaylar henüz açıklanmadı.

Ağır fosil yakıtlar yakan gemiler, hava kirliliğinin en önemli kaynakları arasında yer alıyor. Yürürlüğe giren yeni uygulamayla birlikte, Akdeniz’den geçecek tüm gemilerin daha az kirletici içeren yakıtlar kullanması zorunlu hale geldi.

Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (IMO) onayıyla deniz bölgesinin ECA ilan edilmesi, o bölgeden geçen gemilerin kullandığı yakıtların ve motorların denetlenmesini, neden oldukları hava kirliliğinin ise sınırlandırılmasını öngörüyor. Artık yalnızca, standart yakıtlara göre %80 daha az kükürt içeren yakıt kullanan gemilerin Akdeniz’den geçişine izin verilecek.

Konuya ilişkin İklim Masası’na değerlendirmelerde bulunan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Levent Bilgili, yakıtlardaki kükürt oranının azaltılmasının, solunduğunda akciğerlere yapışan ve kan dolaşımına karışabilen parçacıklı maddelerde de önemli ölçüde azalma sağlayacağını vurguladı.

YÜZDE 80 AZALACAK

Bilgili, ‘‘Ege ve Akdeniz’deki gemicilik kaynaklı hava kirliliğinde kabaca %80’lik bir azalma bekliyoruz" dedi. Türk Boğazlar Sistemi hakkında IMO nezdinde alınacak herhangi bir kararın, Türkiye’nin iç sularını uluslararası denetime açmak anlamına gelebileceğine dikkat çeken Bilgili, bu nedenle böyle bir adımın istenmediğini belirtti. Bilgili, öte yandan Marmara Denizi’ni ECA benzeri bir bölge ilan etmeye yönelik bir iç mevzuat hazırlığının ise devam ettiğini aktardı.

Dr. Levent Bilgili şu ifadeleri kullandı: “... gemiler, tek tip yakıtla bütün yolculuğu tamamlamayı tercih ederler. Eğer İstanbul ve Çanakkale Boğazları’nı geçecek bir gemi, böyle bir nedenle Akdeniz’de kullandığı yakıtı kullanmayı devam ederse, o zaman bir iyileşme görülebilir. Fakat rafine yakıtlar daha pahalı olduğu için bunu tercih etmeyebilirler, dolayısıyla neler olacağını öngörmek zor.’’