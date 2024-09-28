Temizliğe engel

İlayda SORKU

Eğitim ve öğretim döneminin başlamasının ardından ortaya çıkan temizlik sorunu günden güne artarak devam ediyor. İzmir’den Antalya’ya pek çok kentte temizlik sorununu öğrenci ve veli çözmeye çalışıyor. Temizlik personeli eksikliği nedeniyle okul yönetimleri, velilerden eleman istihdam etmek için maddi destek talep ediyor. Bazı okullarda da veliler de dönüşümlü olarak okulu ve sınıfları temizliyor. Öğrenciler ve velilerin isyanına ise Bakanlık üç maymunu oynuyor. Eğitimciler ise temizlik sorununun çözülmemesi halinde durumun daha da çıkmaza gireceğini söylüyor.

Okullarda yaşanan temizlik krizi, belediyelerin inisiyatif alarak başlattığı temizlik çalışmalarının İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından engellenmesiyle derinleşti. İzmir’in Buca ve Bornova ilçelerinde belediyeler, okullarda yaşanan temizlik sorunlarına çözüm bulmak amacıyla harekete geçti. Ancak İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri temizliğe izin vermedi.

Bornova’da bulunan Süleyman Demirel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin binasında eğitim gören Naldöken Muharrem Candaş İlkokulu’nda geçtiğimiz günlerde tamamlanan tadilat sonrası ciddi bir temizlik sorunu baş gösterdi. Veliler ve öğrenciler, okuldaki temizlik probleminden şikâyetçi oldu ve sorunu muhtarlığa bildirdi. Şikâyetler üzerine Naldöken muhtarı Bornova Belediyesi’ne başvurdu. Belediye devreye girerek okula temizlik ekibi gönderdi.

Belediye temizlik ekibi, temizlik esnasında çekim yapmak istedi. Fakat okul yönetiminin, çekim yapılmasına izin vermediği için ekibi okula almadığı öğrenildi. Okul yönetiminin, "Gerekiyorsa temizlemeyin, pis kalsın ama çekim yapamazsınız" diyerek ekibi okuldan gönderdiği belirtildi.

NEREYE KADAR GİZLEYECEK

Okulda gerçekleşen olayın yaşananları gizleme çabası olduğunu dile getiren Eğitim-Sen İzmir 4 No’lu Şube Başkanı İsmail Akyol şunları söyledi: "Buradaki kamera meselesi tamamen gizlemeye çalışmak. Daha önce de basına yansıyan haberler oldu. MEB bundan rahatsız oluyor ama bir gerçeklik var. Yaşanan şeyleri gizlemeye çalışıyorlar. Okullar temizlenmiyor. Nereye kadar gizleyebileceksiniz bunu. Birçok okulda temizlik personeli yok. Özellikle ekonomik durumun iyi olmadığı bölgelerdeki okullarda ciddi bir personel problemi var. Bu ertelenecek bir şey değil. Belediyenin engellenmesi de ciddi bir sıkıntı.”

BENZER TABLO

Benzer bir tablo da Buca’da yaşandı. Buca Belediyesi, basında yer alan okullardaki hijyen sorunlarına ilişkin haberlerin ardından harekete geçti ve okullarda temizlik çalışmaları başlattı. Belediye Başkanı Görkem Duman, tüm okullarda temizlik yapmaya hazır olduklarını ve her gün ihtiyaç duyulan okullarda çalışmaların devam edeceğini açıklamıştı. Ancak kısa süre sonra Duman, bu çalışmaların İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından engellendiğini duyurdu. Duman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün okullarda temizlik yapmalarını yasakladığını belirtti. Belediyeye temizlik talebinde bulunan okulların tek tek arandığını ve taleplerini geri çektiklerini ifade eden Duman, belediye ekiplerinin okulların kapısından geri çevrildiğini söyledi.

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3 HAFTADIR TEK ÇÖZÜM YOK

Antalya’da bir lisede sınıfları öğrencilerin temizlediği ileri sürüldü. Okul yöneticisinin ise öğretmenlerden bir liste oluşturarak her gün son dersten sonra sınıfların temizlik kontrolünün yapılmasını istediği söyledi. Yöneticinin aynı zamanda personelin yetişemediğini belirterek bunu istediği ifade edildi. Eğitim Sen Antalya Şube Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Akça, “Bakanlık bu yıl TYP’den çalışmayı kaldırdı ve sosyal güvencesi olmayan bir çalışma modeli getirdi. Şu anda da okullarda çalışacak kimseye bulamadı. Bu yaşanan durum Bakanlık tarafından okul idarelerinin çaresiz bırakıldığını gösteriyor. Öğretmenler okulların bahçesindeki çöpleri boşaltıyor. Okullar hijyen açısından çok kötü durumda. İlkokulda veliler sınıfları temizlemeye çalışıyor ama ortaokul ve lisede tüm sorumluluk öğrencilere yüklendi. Öğretmenlerin bazıları gönüllü olarak bu süreçte temizlik yapmaya çalıştı ama 3 hafta geçmesine rağmen okulların birçoğunda personel hâlâ gelmedi” diye isyan etti.

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OKUL MÜDÜRÜNE CEZA İSTEMİ

Buca’daki Meşkure Şamlı Ortaokulu ve Ali Kuşçu İlkokulu’nun temizliğinin Buca Belediyesi’nin ekiplerince yapılması başka bir krize daha yol açtı. Buca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün önceki gün yaptığı toplantıda, Müdürlüğün haberi olmadan temizlik yaptıran okulların idarecileri hakkında basına bilgi ve görüntü verdikleri için soruşturma açılacağının söylendiği öğrenildi. Eğitim-Sen İzmir 5 No’lu Şubesi tarafından yapılan açıklamada "Binlerce çocuğun bulunduğu okullarda temizlik arayan idarecilere ceza verilemez" denildi.