Temizliğin yükü velilere

Haber Merkezi

Okullardaki çöp yığınları gündemde yerini koruyor. Bir okulda daha temizlik personeli için velilerden bağış istendi. İstanbul Pendik’te bulunan Öğretmenevleri İlkokulu’nda okul aile birliği tarafından velilerden bağış istendi. Ayrıca ders takviye kursu da düzenleyen okul idaresi velilerden 10 bin lirayı aşan ücretler talep etti. Okul Aile Birliği’nin velilere gönderdiği yazıda şu ifadeler kullanıldı: “Okulumuza Bakanlığımız tarafından temizlik personeli istihdamı henüz yapılamadığından okulumuzun temiz ve güvenli kalması adına çalıştırılan personelin ücretleri okul aile birliği tarafından karşılanmaktadır. Bu sebeple acilen bağış ve yardımlarınızı bekliyoruz.” Yazıya banka adı ve şubesi ile bağış talebinin bin TL olduğu da yazıldı.

Kurs için ise velilere dağıtılan yazıda “İhtiyacı olan ilkokul öğrencilerimizin daha hızlı gelişimini sağlamak için etüd ve ders takviye kursu açılacaktır” denildi. Yazıda pazartesi-perşembe arası okul sonrasında 2’şer saat ders yapılacağı ve haftalık 8, aylık 32 saat ders olacağı ifade edildi. 8 ay süreceği belirtilen kursun ücretinin ise 1500 TL olacağı ifade edildi. Velilerden istenen ücret yıllık 12 bin TL’ye denk geliyor.

Bu duruma tepki gösteren Öğrenci Veli Derneği Başkanı Ömer Yılmaz temizlik sorununun içinden çıkılamaz bir noktaya geldiğini ifade etti. Yılmaz şunları söyledi: “Veliler okullara temizliğe çağrılıyor. Temizlik görevlisi istihdamı için velilerden para isteniyor. Okullarımızda hastalıklar yaygınlaşıyor. Temizlik sorunu hem öğrenciler hem öğretmenler hem de toplum için halk sağlığı sorununa dönüşmeye başladı.”

“MEB’in bu sorunu çözmesinin yöntemlerinden birincisi eğitime bütçenin artırılmasıdır” diyen Yılmaz şöyle devam etti: “İkincisi ise kadrolu güvenceli insan onuruna yakışır bir maaşla istihdam yaratılmasıdır. Ayrıca temizlik personelinin dışında sağlık, güvenlik ve teknik personelinde olması hem eğitim ortamlarının güvenliği hem de eğitimin niteliği açısından çok önem arz etmektedir. Oysa MEB okullara personel ataması yapmadığı için okul aile birlikleri üzerinden velilerden ücret toplayarak personel almak zorunda bırakılmaktadır.”

∗∗∗

OKULLARI VAZGEÇİRDİLER

Kamu okullardaki temizlik sorunu çığ gibi büyürken CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, temizlik için Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden (ABB) destek isteyen 113 okulun Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) baskısı nedeniyle talebini geri çektiğini açıkladı. 925 okulun ABB’den temizlik malzemesi, 276’sının ise okulun belediye tarafından temizlenmesini istediğini söyledi. MEB’in okul müdürlerini yardım talebinden vazgeçirdiğini ifade eden Emir, “Çocuklarımızı pislik içerisinde bırakmaktan çekinmiyorlar ve bunu engellediler” dedi.

Öte yandan MEB tarafından yapılan açıklamada, okullara temizlik desteğinde bulunan belediyeler hedef alındı. Bakanlığa bağlı 60 bin 487 okulun temizlenmesi ve temizlik malzemesi tedarikinin MEB tarafından sağlandığı ifade edilen açıklamada, 49 bin 578 kadrolu, Toplum Yararına Program kapsamında 30 bin ve İşgücü Uyum Programı kapsamında 63 bin 777 olmak üzere toplamda 143 bin 355 hizmetli bulunduğu aktarıldı. Açıklamada, “2 bin 217 okulun bulunduğu bir ilde 13 okulda bir gün temizlik yaparak ‘her gün temizlik yapılıyor’ görüntüsü vermenin asgari ahlaki ilkeler açısından sorunlu olduğu açıktır. Bazı belediyelerce, ülke genelinde ‘okullarda temizlik sorunu varmış gibi’ gösterilerek ihtiyaç veya talep olmadığı hâlde okullarımıza temizlik personeli ve malzemesi gönderilmek suretiyle algı operasyonu yapılmaya çalışılmaktadır.”