Temizlik çalışması şeffaf olmalı

İzmir’in Çernobil’i olarak bilinen Gaziemir’deki fabrika arazisinde 17 yıldır bulunan nükleer atıkların temizlenmesi gündemde. Gaziemir Belediye Başkanı Işık, “Yürütülen temizlik çalışmaları denetim altında olmalı” diye konuştu.

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, “İzmir’in Çernobil’i” olarak bilinen ve 500 bin tondan fazla olduğu tahmin edilen tehlikeli atıkların Ekovar firması tarafından temizlenmeye başlandığı haberleri üzerine bölgede açıklama yaptı. Işık “23 Temmuz Salı günü itibarıyla çalışmaların başladığını, iş makinelerinin alanda çalışma yaptığını görüyoruz. Yürütülen çalışmalar hakkında ne Gaziemir Belediyesi’ne ne de İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bilgilendirme yapıldı. İlgili kurumlardan isteğimiz, çalışmalar hakkında bizi ve kamuoyunu aydınlatıcı bir şekilde açıklama yapmalarıdır” diye konuştu.

Işık, ilgili kurumlardan istediklerinin çalışmalar hakkında kamuoyunu aydınlatıcı bir şekilde açıklama yapılması olduğunu söyledi.

ŞÜPHE DUYUYORUZ

“Gaziemir halkının, İzmir halkının sağlığı her şeyden önemlidir. Bu atıklar mutlaka temizlenmelidir. Ancak bu işlemler bilimsel yöntemlerle yapılmalıdır” diyen Başkan Ünal şöyle devam etti: “Bilimsel yöntemlerin dışında, vahşi bir şekilde çalışma yürütüldüğüne dair şüphe duyuyoruz. Son günlerde bu bölgeden yükselen kokuda ciddi bir artış olduğunu gözlemliyoruz ve yurttaşlarımızdan şikâyetler alıyoruz. Gaziemir halkının, temizlik sürecinde ortaya çıkacak sızıntıdan etkileneceğini düşünüyoruz. Bu bölgede yapılan radyasyon taramasında, atıkların normal değerin 7 bin 291 katı oranında radyasyon yaydığı tespit edilmişti. Bu da tehlikenin boyutlarını gözler önüne sermektedir. Temizlik sürecinde yaşanacak sızıntıların, kimyasal etkileşimlerin insan ve çevre sağlığına etkisi hakkında bakanlıkların kamuoyuna net bilgi vermesi ve gerekli önlemleri alması gerekmektedir. 500 bin tondan fazla nükleer atığın olduğu bu alanda yapılan temizlik işlemi, kamuoyu vicdanını rahatlatmalıdır. 3-5 kamyon toprak taşıdıktan sonra ‘alanı temizledik’ denilmesi ihtimali de kafamızı kurcalıyor.

Çünkü bugüne kadar defalarca sözler verildi, ‘Alanı temizliyoruz’ denildi. Ancak 17 yıl boyunca hiç bir şey yapılmadı. Burada yürütülen temizlik çalışmaları denetim altında olmalıdır ve mutlaka yerel yönetimlere düzenli olarak bilgi verilmelidir. Çevre mühendislerinin, kimya mühendislerinin, bilim insanlarının, meslek odalarının, yerel yönetimlerin de dâhil olduğu bir komisyon oluşturulmalıdır. Bu komisyon, alanda yürütülen temizlik çalışmalarını denetlemeli ve süreç hakkında düzenli olarak kamuoyunu bilgilendirmelidir.”