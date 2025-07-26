Temizlik işçileri de ayakta

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nde (İKÇÜ) görev yapan temizlik ve güvenlik personelleri, düşük ücret ve yetersiz sosyal haklara karşı seslerini duyurmak için 20 günü aşkın süredir grevde. 4 Temmuz’da greve çıkan işçiler taleplerinin karşılanmasını istiyor.

Türkiye genelinde yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren Kamu Çerçeve Protokolü (KÇP) sürecinde hükümetin tepki çeken yüzde 16-17 oranındaki zam teklifinin ardından Büro İş Sendikası’na üye 500’ün üzerinde emekçi, enflasyon karşısında giderek eriyen maaşlarına ve çalışma koşullarına dikkat çekmeyi amaçlıyor.

İşçiler yaptıkları açıklamada, geçim sıkıntısı, hayat pahalılığı ve belirsizlik içinde evlerinde, sofralarında yangın olduğunu vurgulayarak, bu grevin geçinemeyen insanların isyanının adı ve emeğin direnci olduğunu söyledi.

Öz Büro İş Sendikası İKÇÜ Baş Temsilcisi Adem Aydemir, “20 günden fazladır grevdeyiz ancak bu sürede kurumdan uzlaşmak için herhangi bir görüşmeye gelen olmadı. Kimse bize yanaşmıyor. Biz sadece insanca yaşayabilmek istiyoruz. Profesör veya dekan maaşı istemiyoruz. Bu şekilde taleplerimizin olduğu yönünde karalamayla karşı karşıya kalmak istemiyoruz. Biz işçi arkadaşlarımızla beraber hakkımızı arıyoruz ve bu hakkımızı alana kadar mücadelemize devam edeceğiz. Bizim tek beklentimiz insanca yaşayacak bir ücret üzerinden kurumla uzlaşmak ve imza atmak” dedi.