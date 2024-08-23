Temizlik işçilerinin direnişi kazanım getirdi

Emek Servisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi İzenerji şirketine bağlı olarak çalışan Genel İş 2 No’lu Şube üyesi temizlik işçileri, vasıf haklarının verilmesi için yaptıkları iş bırakma eyleminin 2’inci gününde haklarını kazandı.

110 temizlik işçisinin iki gündür gerçekleştirdiği çöp toplamama eylemine ilişkin DHA’ya konuşan Genel İş İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ercan Gül, görüşmelerinin yeni başkan tarafından durdurulduğunu kaydetti.

“4 yıldır bu insanlar araç arkasında çalışıyor, şoförlük yapıyor. Vasıflı işler yapıyorlar ancak vasıf verilmiyor. Ancak ocak ayında evrakları imzalattık, şirkete gitti, sonuçlanmasını beklerken seçim sonrası yeni başkan Cemil Tugay işlemleri durdurdu” diyen Gül, 4 aydır süre görüşmelerden bir sonuç alamayınca eylem kararı aldıklarını söyledi.

İşçilerin iki gündür sürdükleri eylem dün sonuç verdi. Araç arkasında çöp toplayan ve yıkamacı olarak çalışan işçilerin vasıfları ile ilgili olarak dün yapılan görüşme olumlu sonuçlandı. Haklarını elde eden işçiler dün eylemlerini sonlandırdı.