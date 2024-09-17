Temizlik personelinin ücreti velilerden istendi

Haber Merkezi

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) Van Şubesi, yeni eğitim ve öğretim yılı nedeniyle kent genelinde yaşanan eğitim sorunları ile ilgili rapor hazırladı.

Okulda tatil boyunca ertelenen tadilatların okulların açılmasıyla yapılmaya başlandığı belirtilen raporda, merkezdeki okullar dahil birçok okulda dezenfektan yetersizliği ve hijyen sorunu bulunduğu kaydedildi.

Tasarruf tedbirleri kapsamında İŞKUR alımlarının durdurulduğu, geçici süreli, haftanın üç günü çalışacak ve günlük 556 TL ödenen kişiler üzerinden müstahdem istihdam edilmeye çalışıldığı belirtilen raporda, bu durumun hem işe alınacak kişileri aylık 7 bin TL’lik bir ücret ile çalıştırarak emek sömürüsüne yol açacağı, haftanın 3 günü temizlik personelinin bulundurulmasının okulda ciddi hijyen sorunlarına yol açacağı vurgulandı. Okullarda temizlik hizmetinin yerine getirilmediği, bu hizmetin yerine getirilmesi için idarenin dışardan müstahdem yoluna gitmek zorunda kaldığı, müstahdem ücreti için de veli ve öğretmenlerden ücret talep edildiği vurgulandı.